https://ria.ru/20241211/putin-1988655544.html

Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин

Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин

Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:47

2024-12-11T17:47

2024-12-11T17:55

россия

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технологии

ии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта"."Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал Путин, выступая на конференции.

https://ria.ru/20241211/putin-1988656885.html

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2024

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россия, в мире, технологии, ии