https://ria.ru/20241211/putin-1988655544.html
Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин
Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин
Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:47
2024-12-11T17:47
2024-12-11T17:55
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ии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта"."Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал Путин, выступая на конференции.
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россия, в мире, технологии, ии
Россия, В мире, Технологии, ИИ
Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин
Путин заявил, что Россия должна стать лидером по использованию ИИ во всех сферах
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
"Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал Путин, выступая на конференции.