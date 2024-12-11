https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html

Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России

Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России

Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:46

2024-12-11T17:46

2024-12-11T18:40

россия

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ"."Наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта — одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. <...> Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают <...> люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии".Путин подчеркнул, что алгоритмы ИИ должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями.Президент призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах. Только за прошедший год эти технологии значительно преобразили облик целых отраслей, добавил он."Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу".Россия приглашает к сотрудничеству в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, продолжил Путин. Он предложил провести стратегическую сессию, чтобы подумать, в каком направлении будут развиваться эти технологии."Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций".Путин напомнил, что 11 декабря стартует работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ. Он выразил уверенность, что это даст серьезный импульс сотрудничеству.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о необходимости собственных разработок ИИ Собственные разработки ИИ – одно из ключевых условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны. 2024-12-11T17:46 true PT1M13S

Путин о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ. Президент отметил, что российские компании идут в ногу со временем, а подталкивают их к поиску решений введенные против России ограничения. 2024-12-11T17:46 true PT1M37S

Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта 2024-12-11T17:46 true PT2M09S

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россия, видео, технологии, искусственный интеллект (ии)