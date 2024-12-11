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Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России - РИА Новости, 11.12.2024
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17:46 11.12.2024 (обновлено: 18:40 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html
Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России
Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России
Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:46
2024-12-11T18:40
россия
технологии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ"."Наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта — одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. &lt;...&gt; Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают &lt;...&gt; люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии".Путин подчеркнул, что алгоритмы ИИ должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями.Президент призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах. Только за прошедший год эти технологии значительно преобразили облик целых отраслей, добавил он."Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу".Россия приглашает к сотрудничеству в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, продолжил Путин. Он предложил провести стратегическую сессию, чтобы подумать, в каком направлении будут развиваться эти технологии."Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций".Путин напомнил, что 11 декабря стартует работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ. Он выразил уверенность, что это даст серьезный импульс сотрудничеству.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Путин о необходимости собственных разработок ИИ
Собственные разработки ИИ – одно из ключевых условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны.
2024-12-11T17:46
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PT1M13S
Путин о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ
Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ. Президент отметил, что российские компании идут в ногу со временем, а подталкивают их к поиску решений введенные против России ограничения.
2024-12-11T17:46
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PT1M37S
Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта
Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, видео, технологии, искусственный интеллект (ии)
Россия, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ".
2024-12-11T17:46
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PT1M13S
Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России

Путин заявил, что наличие собственных разработок ИИ важно для суверенитета

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ".
«
"Наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта — одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. <...> Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают <...> люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии".
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что алгоритмы ИИ должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями.
Президент призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах. Только за прошедший год эти технологии значительно преобразили облик целых отраслей, добавил он.
«
"Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу".
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин
Россия приглашает к сотрудничеству в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, продолжил Путин. Он предложил провести стратегическую сессию, чтобы подумать, в каком направлении будут развиваться эти технологии.
«
"Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций".
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин
Путин напомнил, что 11 декабря стартует работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ. Он выразил уверенность, что это даст серьезный импульс сотрудничеству.
 
РоссияТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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