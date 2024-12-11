Путин назвал разработки в сфере ИИ частью суверенитета России
Путин заявил, что наличие собственных разработок ИИ важно для суверенитета
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Собственные разработки в области искусственного интеллекта — важная часть суверенитета, заявил Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ".
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"Наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта — одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. <...> Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают <...> люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии".
Путин подчеркнул, что алгоритмы ИИ должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями.
Президент призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах. Только за прошедший год эти технологии значительно преобразили облик целых отраслей, добавил он.
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"Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу".
Россия приглашает к сотрудничеству в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, продолжил Путин. Он предложил провести стратегическую сессию, чтобы подумать, в каком направлении будут развиваться эти технологии.
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"Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций".
Путин напомнил, что 11 декабря стартует работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ. Он выразил уверенность, что это даст серьезный импульс сотрудничеству.