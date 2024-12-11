https://ria.ru/20241211/putin-1988652508.html
Путин рассказал о влиянии ИИ на создание беспилотных систем
Путин рассказал о влиянии ИИ на создание беспилотных систем - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о влиянии ИИ на создание беспилотных систем
Технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники, заявил президент... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:42
2024-12-11T17:42
2024-12-11T17:56
общество
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники, заявил президент РФ Владимир Путин."Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - сказал он.
https://ria.ru/20241211/putin-1988657837.html
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общество, технологии, россия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о влиянии ИИ на создание беспилотных систем
Путин: технологии ИИ открывают новые возможности для создания беспилотных систем