https://ria.ru/20241211/putin-1988650749.html
Путин высказался о развитии ИИ за последний год
Путин высказался о развитии ИИ за последний год - РИА Новости, 11.12.2024
Путин высказался о развитии ИИ за последний год
За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:40
2024-12-11T17:40
2024-12-11T17:49
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей", - сказал он в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.Российский лидер привел в пример сферу креативных индустрий, где "казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим".
https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html
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владимир путин, технологии, россия, в мире, ии
Владимир Путин, Технологии, Россия, В мире, ИИ
Путин высказался о развитии ИИ за последний год
Путин: за последний год ИИ значительно преобразил облик целых отраслей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей", - сказал он в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.
Российский лидер привел в пример сферу креативных индустрий, где "казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим".