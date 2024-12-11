https://ria.ru/20241211/putin-1988650749.html

Путин высказался о развитии ИИ за последний год

Путин высказался о развитии ИИ за последний год - РИА Новости, 11.12.2024

Путин высказался о развитии ИИ за последний год

За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:40

2024-12-11T17:40

2024-12-11T17:49

владимир путин

технологии

россия

в мире

ии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей", - сказал он в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.Российский лидер привел в пример сферу креативных индустрий, где "казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим".

https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html

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