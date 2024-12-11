https://ria.ru/20241211/putin-1988650242.html
Путин высоко оценил роль Сбера
Путин высоко оценил роль Сбера - РИА Новости, 11.12.2024
Путин высоко оценил роль Сбера
Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:39
2024-12-11T17:39
2024-12-11T17:43
общество
технологии
россия
владимир путин
сбер
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир Путин."В том, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая роль принадлежит, конечно, Сберу. И хочу за это Сбер поблагодарить", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988646397.html
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общество, технологии, россия, владимир путин, сбер
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбер
Путин высоко оценил роль Сбера
Путин: РФ стала площадкой для обсуждения передовых технологий благодаря Сберу