https://ria.ru/20241211/putin-1988646397.html

ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться

ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться - РИА Новости, 11.12.2024

ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться

Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:28

2024-12-11T17:28

2024-12-11T17:47

общество

технологии

россия

владимир путин

сбер

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat.В среду вечером глава государства прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов ему представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. "Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", — сказал Путин.Президенту также показали "умное кольцо", фиксирующее уровень стресса. Участник выставки, представляя прибор главе государства, отметил, что показатель повышен. "Ну, и мероприятие, в общем-то, ответственное", — пошутил глава государства. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.

https://ria.ru/20241211/putin-1988559425.html

https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat "Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat 2024-12-11T17:28 true PT2M13S

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общество, технологии, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным