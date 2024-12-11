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ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться - РИА Новости, 11.12.2024
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17:28 11.12.2024 (обновлено: 17:47 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988646397.html
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться - РИА Новости, 11.12.2024
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться
Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:28
2024-12-11T17:47
общество
технологии
россия
владимир путин
сбер
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat.В среду вечером глава государства прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов ему представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. "Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", — сказал Путин.Президенту также показали "умное кольцо", фиксирующее уровень стресса. Участник выставки, представляя прибор главе государства, отметил, что показатель повышен. "Ну, и мероприятие, в общем-то, ответственное", — пошутил глава государства. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.
https://ria.ru/20241211/putin-1988559425.html
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"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
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общество, технологии, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться

Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно готовиться, благодаря ИИ

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat.
В среду вечером глава государства прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов ему представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", — сказал Путин.
Президенту также показали "умное кольцо", фиксирующее уровень стресса. Участник выставки, представляя прибор главе государства, отметил, что показатель повышен.
"Ну, и мероприятие, в общем-то, ответственное", — пошутил глава государства.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.
Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.
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ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинСберПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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