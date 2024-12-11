https://ria.ru/20241211/putin-1988646397.html
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться - РИА Новости, 11.12.2024
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться
Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:28
2024-12-11T17:28
2024-12-11T17:47
общество
технологии
россия
владимир путин
сбер
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988641989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e27c96d222d9d3a78e7a1fc839fa2dd.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat.В среду вечером глава государства прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов ему представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. "Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", — сказал Путин.Президенту также показали "умное кольцо", фиксирующее уровень стресса. Участник выставки, представляя прибор главе государства, отметил, что показатель повышен. "Ну, и мероприятие, в общем-то, ответственное", — пошутил глава государства. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.
https://ria.ru/20241211/putin-1988559425.html
https://ria.ru/20241210/voprosy-1988323107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988641989_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_007141af291f4359f30e779a787dcb59.jpg
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
2024-12-11T17:28
true
PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться
Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно готовиться, благодаря ИИ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии можно начинать готовиться, благодаря искусственному интеллекту GigaChat.
В среду вечером глава государства прибыл в центральный офис "Сбера
" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов ему представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений.
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться, каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", — сказал Путин.
Президенту также показали "умное кольцо", фиксирующее уровень стресса. Участник выставки, представляя прибор главе государства, отметил, что показатель повышен.
"Ну, и мероприятие, в общем-то, ответственное", — пошутил глава государства.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.
Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.