https://ria.ru/20241211/putin-1988641337.html
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля - РИА Новости, 11.12.2024
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля
Президент России Владимир Путин 12 декабря в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды выдающимся россиянам, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:09
2024-12-11T17:09
2024-12-11T17:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 декабря в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды выдающимся россиянам, сообщает пресс-служба Кремля. "Двенадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды выдающимся россиянам", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
https://ria.ru/20241211/putin-1988586214.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля
Путин наградит выдающихся россиян 12 декабря в Екатерининском зале Кремля
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 декабря в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды выдающимся россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двенадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды выдающимся россиянам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.