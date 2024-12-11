https://ria.ru/20241211/putin-1988626966.html

Путин прибыл в штаб-квартиру "Сбера" на конференцию по ИИ

Путин прибыл в штаб-квартиру "Сбера" на конференцию по ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин прибыл в штаб-квартиру "Сбера" на конференцию по ИИ

Президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где примет участие в конференции по искусственному интеллекту и осмотрит выставку,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:05

2024-12-11T16:05

2024-12-11T18:43

технологии

россия

владимир путин

сбер

яндекс

лаборатория касперского

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где примет участие в конференции по искусственному интеллекту и осмотрит выставку, где ему представят разработки в сфере ИИ.Выставка разработок в сфере искусственного интеллекта представлена в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Мероприятие пройдет на площадке центрального офиса "Сбера" в Москве.На выставке представлены разработки "Сбера", "Яндекса", "Kaspersky" и другие.В этом году технологии искусственного интеллекта впервые используются при подготовке к прямой линии президента, они задействованы для обработки поступающих вопросов и различных массивов данных.Как сообщили в Кремле, на выставке, которую осматривает Путин, как раз представлен "GigaChat. Итоги года с президентом". Кроме того, представлены стенды "Автономный тягач L5", "3D-моделирование и Kandinsky", "Искусственный интеллект в образовании".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед мероприятием отмечал широкое распространение технологий искусственного интеллекта, добавив, что в ходе пленарной сессии будут затронуты примеры использования ИИ в различных сферах."Искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь, все активнее задействуется органами власти, компаниями в различных областях - образование, медицина и так далее - обо всем этом сегодня пойдет речь", - сказал Песков.Путин не в первый раз принимает участие в конференции по искусственному интеллекту. В прошлом году глава государства в ходе выступления на пленарной сессии отмечал необходимость следить за безопасностью и разумностью применения новых технологий. Кроме того, Путин заявил участникам конференции, что в сфере искусственного интеллекта нужно существенно расширить подготовку специалистов.

https://ria.ru/20241210/putin-1988382689.html

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Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Владимир Путин приехал на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства осматривает выставку, посвящённую развитию технологий генеративного искусственного интеллекта Здесь, в частности, представлены стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky», «Искусственный интеллект в образовании». На выставке Владимира Путина сопровождают заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. 2024-12-11T16:05 true PT0M15S

Путин на демонстрации умных устройств, выпускаемых "Сбером" На выставке Владимиру Путину продемонстрировали умные устройства, выпускаемые «Сбером» 2024-12-11T16:05 true PT2M08S

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технологии, россия, владимир путин, сбер, яндекс, лаборатория касперского, искусственный интеллект (ии)