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"Путин хочет": генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России
"Путин хочет": генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 11.12.2024
"Путин хочет": генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России
У России достаточно сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:12
2024-12-11T14:12
2024-12-11T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
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запорожская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. У России достаточно сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.По словам офицера, так как оба региона, согласно Конституции России, входят в ее состав, то президент Владимир Путин, считает он, хочет легитимизировать их статус, освободив обе области."Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься", — сказал Романенко.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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"Путин хочет": генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России
Генерал ВСУ: у России есть силы, чтобы занять Херсонскую и Запорожскую области