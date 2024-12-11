https://ria.ru/20241211/putin-1988590515.html
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 11.12.2024
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме
Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:27
2024-12-11T13:27
2024-12-11T13:28
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации", - сказал Песков. Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме
Песков: совещание с правительством по угольной отрасли пройдет в закрытом режиме