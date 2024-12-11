Рейтинг@Mail.ru
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 11.12.2024 (обновлено: 13:28 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988590515.html
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 11.12.2024
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме
Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:27
2024-12-11T13:28
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/65/1523346515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdc8b22b6df7a0c8fdd3c455b79a5312.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации", - сказал Песков. Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/65/1523346515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13cb172a7095de4b8159c59c1b1714e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

Песков: совещание с правительством по угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации", - сказал Песков.
Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.
Атомная электростанция Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Негде взять": Запад признал досадный просчет в энергетике
3 октября, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала