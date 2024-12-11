https://ria.ru/20241211/putin-1988590515.html

Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 11.12.2024

Совещание по состоянию угольной отрасли пройдет в закрытом режиме

Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:27

2024-12-11T13:27

2024-12-11T13:28

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей цивилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152334/65/1523346515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdc8b22b6df7a0c8fdd3c455b79a5312.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профильная тема состояния угольной отрасли на совещании президента России Владимира Путина с правительством будет обсуждаться в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент проведет совещание с членами правительства, как он делает регулярно. Это будет уже ближе к вечеру. Профильная тема будет обсуждаться в закрытом режиме, и это будет тема о состоянии угольной отрасли, о ситуации в угольной отрасли Российской Федерации", - сказал Песков. Он добавил, что потом по просьбе Кремля министр энергетики Сергей Цивилев кратко проинформирует о ходе обсуждения. Песков отметил, что на совещании будут также традиционно рассматриваться актуальные вопросы в диалоге с руководителями кабинета министров.

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей цивилев