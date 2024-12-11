https://ria.ru/20241211/putin-1988587006.html
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:11
2024-12-11T13:11
2024-12-11T13:16
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, В мире
Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
Путин и Орбан во время разговора обменялись мнениями по украинской проблематике