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Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева

Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева - РИА Новости, 11.12.2024

Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:07

2024-12-11T13:07

2024-12-11T13:24

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает возможность мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.В свою очередь, Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, владимир путин, виктор орбан, украина