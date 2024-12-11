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Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 11.12.2024 (обновлено: 13:24 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988586214.html
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева - РИА Новости, 11.12.2024
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:07
2024-12-11T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир путин
виктор орбан
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает возможность мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.В свою очередь, Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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в мире, киев, владимир путин, виктор орбан, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Виктор Орбан, Украина
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева

Путин объяснил Орбану, почему мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает возможность мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.
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