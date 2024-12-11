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Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева - РИА Новости, 11.12.2024
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:07
2024-12-11T13:07
2024-12-11T13:24
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном изложил оценки деструктивной линии Киева, который исключает возможность мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.В свою очередь, Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Виктор Орбан, Украина
Путин в разговоре с Орбаном заявил о деструктивной линии Киева
Путин объяснил Орбану, почему мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно