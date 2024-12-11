https://ria.ru/20241211/putin-1988578079.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 11.12.2024

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:32

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У Путина сегодня несколько международных телефонных разговоров, мы по мере, что называется, поступления будем вас информировать. Один (разговор) - в первой половине дня и один - во второй половине дня. Мы в течение дня будем делать сообщения пресс-службы", - сказал Песков.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков