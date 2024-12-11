https://ria.ru/20241211/putin-1988578079.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 11.12.2024
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:32
2024-12-11T12:32
2024-12-11T12:32
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У Путина сегодня несколько международных телефонных разговоров, мы по мере, что называется, поступления будем вас информировать. Один (разговор) - в первой половине дня и один - во второй половине дня. Мы в течение дня будем делать сообщения пресс-службы", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков: Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров