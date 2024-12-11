Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами
Путин отметил важность развития дружественных связей с мусульманскими странами
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятий группы стратегического видения "Россия – исламский мир", отметив, что РФ традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое в этот раз проходит на гостеприимной земле Малайзии. Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в сложной международной обстановке позиции по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки во многом совпадают. Это, по его словам, подчеркивает тема заседания группы – "Взаимодействие России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности". РФ и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций, подчеркнул российский лидер.
"В ходе заседания предстоит рассмотреть широкий круг вопросов. Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии", - добавил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что участники мероприятий проведут конструктивные и содержательные обсуждения, а предложенные группой идеи и инициативы будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.
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