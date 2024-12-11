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Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами - РИА Новости, 11.12.2024
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09:21 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988548554.html
Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами
Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами - РИА Новости, 11.12.2024
Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятий группы стратегического видения "Россия – исламский мир", отметив, что РФ традиционно... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:21
2024-12-11T09:21
россия
малайзия
владимир путин
организация исламского сотрудничества
политика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятий группы стратегического видения "Россия – исламский мир", отметив, что РФ традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое в этот раз проходит на гостеприимной земле Малайзии. Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в сложной международной обстановке позиции по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки во многом совпадают. Это, по его словам, подчеркивает тема заседания группы – "Взаимодействие России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности". РФ и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций, подчеркнул российский лидер. "В ходе заседания предстоит рассмотреть широкий круг вопросов. Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии", - добавил Путин. Российский лидер выразил уверенность, что участники мероприятий проведут конструктивные и содержательные обсуждения, а предложенные группой идеи и инициативы будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.
https://ria.ru/20241210/putin-1988478577.html
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россия, малайзия, владимир путин, организация исламского сотрудничества, политика
Россия, Малайзия, Владимир Путин, Организация исламского сотрудничества, Политика
Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами

Путин отметил важность развития дружественных связей с мусульманскими странами

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятий группы стратегического видения "Россия – исламский мир", отметив, что РФ традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которое в этот раз проходит на гостеприимной земле Малайзии. Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что в сложной международной обстановке позиции по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки во многом совпадают. Это, по его словам, подчеркивает тема заседания группы – "Взаимодействие России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности". РФ и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций, подчеркнул российский лидер.
"В ходе заседания предстоит рассмотреть широкий круг вопросов. Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии", - добавил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что участники мероприятий проведут конструктивные и содержательные обсуждения, а предложенные группой идеи и инициативы будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.
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РоссияМалайзияВладимир ПутинОрганизация исламского сотрудничестваПолитика
 
 
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