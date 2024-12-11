https://ria.ru/20241211/putin--1988687373.html
Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине
Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине - РИА Новости, 11.12.2024
Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине
Президент России Владимир Путин призвал помнить о защите данных пациентов при использовании искусственного интеллекта в сфере медицины. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:53
2024-12-11T19:53
2024-12-11T19:53
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о защите данных пациентов при использовании искусственного интеллекта в сфере медицины. Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в центральном офисе "Сбера" в Москве. "Здесь, конечно, много вопросов возникает такого морально-нравственного свойства... И прежде всего это связано, конечно, с защитой данных. Доктор так же, как и священник, у него есть свои моральные обязательства в отношении пациента. Все бывает в жизни, но, как правило, в российской медицине люди придерживаются этих принципов. И защищают интересы своих пациентов. Но когда речь идет о сборе больших данных, то здесь, конечно, нужны соответствующие способы защиты при обмене данных, при их накоплении и передаче", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, москва, сбер, общество
Владимир Путин, Россия, Москва, Сбер, Общество
Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине
Путин призвал помнить о защите данных пациентов при использовании ИИ в медицине