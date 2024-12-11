https://ria.ru/20241211/putin--1988687373.html

Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине

Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине - РИА Новости, 11.12.2024

Путин призвал помнить о защите данных пациентов при работе с ИИ в медицине

Президент России Владимир Путин призвал помнить о защите данных пациентов при использовании искусственного интеллекта в сфере медицины. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:53

2024-12-11T19:53

2024-12-11T19:53

владимир путин

россия

москва

сбер

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988663382_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_0acca3973075a0aa288443f1ab77bd69.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о защите данных пациентов при использовании искусственного интеллекта в сфере медицины. Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в центральном офисе "Сбера" в Москве. "Здесь, конечно, много вопросов возникает такого морально-нравственного свойства... И прежде всего это связано, конечно, с защитой данных. Доктор так же, как и священник, у него есть свои моральные обязательства в отношении пациента. Все бывает в жизни, но, как правило, в российской медицине люди придерживаются этих принципов. И защищают интересы своих пациентов. Но когда речь идет о сборе больших данных, то здесь, конечно, нужны соответствующие способы защиты при обмене данных, при их накоплении и передаче", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988679797.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, сбер, общество