https://ria.ru/20241211/putin--1988676196.html

Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект

Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:07

2024-12-11T19:07

2024-12-11T19:07

общество

россия

москва

владимир путин

сбер

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря. Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов президенту представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться. "Конечно, начинать нужно с себя. Сейчас коллеги только рассказали о том, как они помогают вашему покорному слуге подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря", - сказал Путин, выступая на конференции. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://ria.ru/20241211/putin-1988667237.html

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общество, россия, москва, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным