Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект
Путин рассказал, что ИИ помогает ему подготовиться к прямой линии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря.
Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов президенту представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться.
"Конечно, начинать нужно с себя. Сейчас коллеги только рассказали о том, как они помогают вашему покорному слуге подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря", - сказал Путин, выступая на конференции.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.