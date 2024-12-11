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Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект - РИА Новости, 11.12.2024
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19:07 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin--1988676196.html
Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект
Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект
Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:07
2024-12-11T19:07
общество
россия
москва
владимир путин
сбер
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря. Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов президенту представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться. "Конечно, начинать нужно с себя. Сейчас коллеги только рассказали о том, как они помогают вашему покорному слуге подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря", - сказал Путин, выступая на конференции. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://ria.ru/20241211/putin-1988667237.html
https://ria.ru/20241211/putin-1988666775.html
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общество, россия, москва, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал, чем ему помог искусственный интеллект

Путин рассказал, что ИИ помогает ему подготовиться к прямой линии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект помогает ему подготовиться к выступлению на прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря.
Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ. На одном из стендов президенту представили GigaChat, который помогает обрабатывать вопросы, поступающие на прямую линию, и показали результаты анализа обращений. Путин узнал, к каким вопросам на прямой линии уже можно готовиться.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении
Вчера, 18:29
"Конечно, начинать нужно с себя. Сейчас коллеги только рассказали о том, как они помогают вашему покорному слуге подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции, которая намечена на 19 декабря", - сказал Путин, выступая на конференции.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин рассказал о внедрении возможностей умных городов в России
Вчера, 18:26
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинСберПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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