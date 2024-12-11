https://ria.ru/20241211/psb-1988552358.html

Фрадков: компаниям нужно быть смелыми и менять схему финансирования

Фрадков: компаниям нужно быть смелыми и менять схему финансирования - РИА Новости, 11.12.2024

Фрадков: компаниям нужно быть смелыми и менять схему финансирования

В развитии инноваций в промышленности сейчас происходит сдвиг, смена парадигмы, и чтобы реализовать весь потенциал, предприятиям нужны не кредитные ресурсы, а... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:48

2024-12-11T09:48

2024-12-11T09:48

петр фрадков

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В развитии инноваций в промышленности сейчас происходит сдвиг, смена парадигмы, и чтобы реализовать весь потенциал, предприятиям нужны не кредитные ресурсы, а новые инструменты инвестиций, рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков. Заявление прозвучало на пленарном заседании "Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров России в условиях многополярного мира" XI конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". "ПСБ считает эффективной формулу, по которой технологический суверенитет – это в первую очередь превосходство. Чтобы быть превосходным, надо как минимум быть конкурентоспособным. Чтобы быть конкурентоспособным, надо быть инновационным. Чтобы быть инновационным, никакой кредитный ресурс не поможет, потому что нет примеров в мире, чтобы инновации развивались за счет кредитного ресурса. Это только прямые инвестиции, других вариантов нет", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. При этом, по его словам, нужно увеличивать возможности для инвестиций со стороны частного сектора, тиражировать эффективные практики альтернативных инвестиций средств граждан, среди которых - IPO, краудфандинг и другие инструменты рынка. Фрадков также добавил, что, обсуждая конкурентоспособность и инновационность российской промышленности, важно отметить те быстрорастущие компании, которые появились за последний год. К примеру, в ОПК даже возникли термины, которых раньше не было: "малая оборонка", "народная оборонка", "гаражная оборонка". Такие компании не находятся в цепочке кооперации крупного предприятия, при этом они производители конечного конкурентноспособного продукта. "Происходит абсолютная смена парадигмы. И чтобы реализовать этот потенциал, чтобы производить востребованный как в России, так и за рубежом, инновационный продукт, нужны изменения с точки зрения финансового обеспечения. Нужно быть смелыми и идти на изменения в схеме финансирования", — резюмировал Фрадков.

https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html

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петр фрадков, россия, промсвязьбанк