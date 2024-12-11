https://ria.ru/20241211/proval-1988629782.html

"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине

"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.12.2024

"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине

Восток Украины безвозвратно потерян для Киева, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:24

2024-12-11T16:24

2024-12-11T16:27

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Восток Украины безвозвратно потерян для Киева, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung."США ввергли Украину в ужасающий хаос. Чтобы эффективно противостоять России, США придется разместить на Украине своих военнослужащих. Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна", — сказал он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский осознает, что Украине придется отдать территории."В нынешней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — добавил Хортон.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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