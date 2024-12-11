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"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 11.12.2024 (обновлено: 16:27 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/proval-1988629782.html
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине
Восток Украины безвозвратно потерян для Киева, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:24
2024-12-11T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Восток Украины безвозвратно потерян для Киева, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung."США ввергли Украину в ужасающий хаос. Чтобы эффективно противостоять России, США придется разместить на Украине своих военнослужащих. Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна", — сказал он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский осознает, что Украине придется отдать территории."В нынешней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — добавил Хортон.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине

Обозреватель Хортон: восточная Украина уже потеряна

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Восток Украины безвозвратно потерян для Киева, заявил американский обозреватель Скотт Хортон в интервью Berliner Zeitung.
"США ввергли Украину в ужасающий хаос. Чтобы эффективно противостоять России, США придется разместить на Украине своих военнослужащих. Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна", — сказал он.
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По мнению эксперта, Владимир Зеленский осознает, что Украине придется отдать территории.
"В нынешней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — добавил Хортон.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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