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В Госдуму внесут проект о маркировке видеоигр по содержанию

В Госдуму внесут проект о маркировке видеоигр по содержанию - РИА Новости, 11.12.2024

В Госдуму внесут проект о маркировке видеоигр по содержанию

В Госдуму в четверг внесут законопроект, которым вводится требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента, сказал РИА Новости член... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:33

2024-12-11T21:33

2024-12-11T21:50

госдума рф

россия

общество

антон немкин (депутат)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Госдуму в четверг внесут законопроект, которым вводится требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента, сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Как рассказал Немкин, сегодня регулирование видеоигр нуждается в новых инициативах, и самая важная из них — это маркировка игр с точки зрения содержащегося в них контента."Сегодня разработчики и распространители игр довольно четко соблюдают требования по возрастной маркировке игр, однако в большинстве случаев граждане не уделяют ей должного внимания. В связи с этим новым законопроектом, который будет внесён завтра, предусмотрено требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента - например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия и (или) видеоигра, содержащая бранные слова и выражения. Действующее регулирование направлено исключительно на детей, а вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди", - отметил Немкин.Проект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания.Дополнительные категории видеоигр, информирующие потребителей видеоигр об особенностях их содержания, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Также правительством РФ будет определяться порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков категорий видеоигры аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике, отметил депутат."Она должна включать чёткие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцены, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. При этом важно регулярно обновлять принципы маркировки контента и адаптировать их к новым тенденциям и технологиям в игровой индустрии", - добавил депутат.

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госдума рф, россия, общество, антон немкин (депутат)