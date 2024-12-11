https://ria.ru/20241211/priamurja-1988540892.html

В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом

В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.12.2024

В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом с пассажирами в селе Чигири Благовещенском района, который съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:10

2024-12-11T07:10

2024-12-11T07:10

происшествия

благовещенский район

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом с пассажирами в селе Чигири Благовещенском района, который съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает СУСК по Приамурью. Выяснилось, что автобус был неисправен. "Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области по факту произошедшего накануне ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого здоровью)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что ДТП произошло вечером в понедельник. Водитель рейсового автобуса №106 съехал с проезжей части и въехал на дерево. В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали. "В ходе осмотра транспортного средства следователем установлены неисправности, при которых автобус нельзя было эксплуатировать и использовать для перевозки пассажиров. Следователем проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241210/avariya-1988385588.html

https://ria.ru/20241207/moskva-1987941839.html

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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири 2024-12-11T07:10 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенский район, амурская область, россия