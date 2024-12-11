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В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.12.2024
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07:10 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/priamurja-1988540892.html
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.12.2024
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом с пассажирами в селе Чигири Благовещенском района, который съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:10
2024-12-11T07:10
происшествия
благовещенский район
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом с пассажирами в селе Чигири Благовещенском района, который съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает СУСК по Приамурью. Выяснилось, что автобус был неисправен. "Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области по факту произошедшего накануне ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого здоровью)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что ДТП произошло вечером в понедельник. Водитель рейсового автобуса №106 съехал с проезжей части и въехал на дерево. В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали. "В ходе осмотра транспортного средства следователем установлены неисправности, при которых автобус нельзя было эксплуатировать и использовать для перевозки пассажиров. Следователем проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241210/avariya-1988385588.html
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благовещенский район
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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
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происшествия, благовещенский район, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенский район, Амурская область, Россия
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом

В Приамурье автобус съехал с дороги и врезался в дерево, возбуждено дело

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом с пассажирами в селе Чигири Благовещенском района, который съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает СУСК по Приамурью.
Выяснилось, что автобус был неисправен.
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"Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области по факту произошедшего накануне ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого здоровью)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что ДТП произошло вечером в понедельник. Водитель рейсового автобуса №106 съехал с проезжей части и въехал на дерево. В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
"В ходе осмотра транспортного средства следователем установлены неисправности, при которых автобус нельзя было эксплуатировать и использовать для перевозки пассажиров. Следователем проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияБлаговещенский районАмурская областьРоссия
 
 
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