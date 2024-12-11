https://ria.ru/20241211/prazdnik-1988384639.html

11 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 11 декабря в России и в мире по календарю

11 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

11 декабря 2004 года в России и в мире отмечают сразу несколько праздников: День Андреевского флага, Международный день танго и Всемирный день гор, а также... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:00

2024-12-11T06:00

2024-12-11T06:00

праздники

религиозные праздники

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988402063_0:227:3077:1958_1920x0_80_0_0_3a221ce2f5e5e90740fcd44bf73db585.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. 11 декабря 2004 года в России и в мире отмечают сразу несколько праздников: День Андреевского флага, Международный день танго и Всемирный день гор, а также вспоминают о птичках сойках. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный. Что можно делать в этот день по народным поверьям, а также памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииРовно 325 лет назад в этот день императором Петром I был учрежден Андреевский флаг. В народе 11 декабря называли Сойкиным днем и внимательно следили за этой яркой птичкой, а в мире и в России сегодня отмечают Международный день танго.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников в этот день в России нет, зато отмечается День Андреевского флага. Именно 11 декабря 1699 года император Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального для военного флота. Свой выбор он объяснил тем, что от апостола Андрея Русь приняла крещение. Белое полотнище с синим диагональным крестом развевалось на мачтах кораблей до 1917 года, когда 18 ноября моряки приняли решение поднять на своих судах красный флаг Интернационала. В 1991 году Андреевский флаг вернулся во флот.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня поминают:Прмч. и исп. Стефа́на Нового (767)мч. Ирина́рха Севастийского и святых семи жен (303)Свт. Фео́дора, архиепископа Ростовского (1394)мчч. Стефа́на, Васи́лия, Григо́рия, другого Григо́рия, Иоа́нна и иных многих (VIII)Сщмч. Серафи́ма (Чичагова), митрополита (1937)сщмчч. Алекси́я Веселовского, Алекси́я Смирнова, Васи́лия Завгороднего, пресвитеров, прмчч. Рафаи́ла (Тюпина), иеромонаха, Вике́нтия (Никольского), монаха и мц. Ани́сии Маслановой (1937)мц. Параске́вы Федоровой (1938)сщмч. Николая Крылова, пресвитера (1941)Обре́тение мощей сщисп. Се́ргия (Сребрянского), архимандрита (2000)Народный праздникВ народе 11 декабря называют Сойкиным днем. В этот день чествовали небольшую птичку с ярким оперением - сойку. Считалось, что если она прилетит к окну и защебечет - к добру. Нужно было выйти из дома и последовать за ней, по поверью сойка способна показать дорогу к счастью. Также в этот день гадали на монетах: бросали горсть в сугроб и доставали по одной. Если первой попадалась самого крупного номинала из всех - к материальному достатку, самая мелкая - ждать дохода в этом году не следует.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечают Международный день гор. Учрежден он был в 1992 году на конференции ООН, а официально установлен на 57-й Генеральной Ассамблее ООН в 2003-м. Цель дня - привлечь внимание общества к проблемам населения горных регионов. Горы занимают почти ¼ часть поверхности суши, это уникальный природный заповедник и богатство, которое необходимо беречь.Международный день танго. В 2009 году по решению всемирной организации ЮНЕСКО этот танец был внесен в в список нематериального культурного наследия человечества. Танго - танец-импровизация, в центре которого отношения мужчины и женщины: любовь, страсть, ненависть, ссоры и примирение. Возникший на стыке XIX и XX веков, он до сих пор не теряет своей популярности по всему миру.Памятные даты в истории1699 - Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.1816 - Индиана - девятнадцатый штат США.1862 -Начало битвы при Фредериксберге (гражданская война в США).1941 - Германия и Италия объявили войну США.1946 - организован ЮНИСЕФ.1994 - начало Первой Чеченской войны.Именины11 декабря день ангела отмечают: Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.

https://ria.ru/20241208/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, религиозные праздники, россия, общество