https://ria.ru/20241211/popravki--1988669349.html

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве - РИА Новости, 11.12.2024

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве

Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:37

2024-12-11T18:37

2024-12-11T18:37

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СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке, передает корреспондент РИА Новости. "Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно", - сообщил депутат Дмитрий Маршания. Еще одна поправка предусматривает создание реестра, куда будут вноситься все принятые в гражданство и основания, по которым они приняты. "У нас часто возникают вопросы, сколько человек мы приняли в гражданство в последние годы и на каких основаниях. Но таких данных нет. Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приема в гражданство более прозрачным", - заявил депутат Даут Хутаба. Согласно закону о гражданстве Абхазии, гражданином может стать абхаз по происхождению или представитель другой национальности после 10 лет проживания в республике на законных основаниях. Кроме того, кандидат должен сдать экзамен на знание абхазского языка и конституции Абхазии. Поправки вступят в силу с 1 мая 2025 года.

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даут хутаба, абхазия, в мире