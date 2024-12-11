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Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве - РИА Новости, 11.12.2024
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:37
2024-12-11T18:37
2024-12-11T18:37
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СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке, передает корреспондент РИА Новости. "Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно", - сообщил депутат Дмитрий Маршания. Еще одна поправка предусматривает создание реестра, куда будут вноситься все принятые в гражданство и основания, по которым они приняты. "У нас часто возникают вопросы, сколько человек мы приняли в гражданство в последние годы и на каких основаниях. Но таких данных нет. Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приема в гражданство более прозрачным", - заявил депутат Даут Хутаба. Согласно закону о гражданстве Абхазии, гражданином может стать абхаз по происхождению или представитель другой национальности после 10 лет проживания в республике на законных основаниях. Кроме того, кандидат должен сдать экзамен на знание абхазского языка и конституции Абхазии. Поправки вступят в силу с 1 мая 2025 года.
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даут хутаба, абхазия, в мире
Даут Хутаба, Абхазия, В мире
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, в том числе о клятве