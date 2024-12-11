https://ria.ru/20241211/pomosch-1988541383.html

Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период

Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период - РИА Новости, 11.12.2024

Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период

Количество московских коммунальных бригад, работающих в ЛНР и ДНР, увеличили на зимний период до 77, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:34

2024-12-11T07:34

2024-12-11T07:34

общество

городское хозяйство москвы

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество московских коммунальных бригад, работающих в ЛНР и ДНР, увеличили на зимний период до 77, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Начиная с августа 2022 в Луганске и Донецке постоянно находятся аварийные бригады специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Они проводят аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях и в многоквартирных домах. На зимний период количество бригад увеличили до 77. На местах работают 557 специалистов и 169 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое пополнение штата и оборудования необходимо для оказания помощи местным коммунальщикам в прохождении осенне-зимнего периода. Бригады полностью укомплектованы, каждая оснащена аварийно-ремонтным автомобилем, экскаватором, а также необходимыми инструментами.

https://ria.ru/20241210/dnr-1988349701.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск