https://ria.ru/20241211/pomosch-1988541383.html
Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период
Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период - РИА Новости, 11.12.2024
Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период
Количество московских коммунальных бригад, работающих в ЛНР и ДНР, увеличили на зимний период до 77, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:34
2024-12-11T07:34
2024-12-11T07:34
общество
городское хозяйство москвы
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донецкая народная республика
луганск
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество московских коммунальных бригад, работающих в ЛНР и ДНР, увеличили на зимний период до 77, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Начиная с августа 2022 в Луганске и Донецке постоянно находятся аварийные бригады специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Они проводят аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях и в многоквартирных домах. На зимний период количество бригад увеличили до 77. На местах работают 557 специалистов и 169 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое пополнение штата и оборудования необходимо для оказания помощи местным коммунальщикам в прохождении осенне-зимнего периода. Бригады полностью укомплектованы, каждая оснащена аварийно-ремонтным автомобилем, экскаватором, а также необходимыми инструментами.
https://ria.ru/20241210/dnr-1988349701.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск
Общество, Городское хозяйство Москвы, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Луганск
Число московских коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличили на зимний период
Число московских коммунальных бригад, работающих в ЛНР и ДНР, увеличили до 77