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Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 11.12.2024
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20:39 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/polsha-1988696924.html
Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией
Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 11.12.2024
Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией
Польша получит 52 миллиона евро из средств, выделяемых Европейской комиссией странам, граничащим с Россией и Белоруссией, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:39
2024-12-11T20:39
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польша получит 52 миллиона евро из средств, выделяемых Европейской комиссией странам, граничащим с Россией и Белоруссией, сообщает агентство РАР. "Европейская комиссия объявила в среду, что предоставит дополнительные средства в размере 170 миллионов евро государствам-членам, граничащим с Россией и Белоруссией, для более эффективной охраны границ. Польша получит 52 миллиона евро", - пишет агентство. Эти средства будут использованы, в частности, на модернизацию средств электронного наблюдения, улучшение качества телекоммуникационных сетей и развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия ударам беспилотников. "Эти инициативы призваны обеспечить более эффективный мониторинг приграничных территорий в режиме реального времени. Также планируется повысить мобильность пограничных патрулей", - сообщило РАР. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html
https://ria.ru/20241211/evrokomissiya-1988623657.html
https://ria.ru/20241211/finljandija-1988634090.html
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россия, белоруссия, польша, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Белоруссия, Польша, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией

РАР: Польша получит 52 миллиона евро на охрану границ с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польша получит 52 миллиона евро из средств, выделяемых Европейской комиссией странам, граничащим с Россией и Белоруссией, сообщает агентство РАР.
"Европейская комиссия объявила в среду, что предоставит дополнительные средства в размере 170 миллионов евро государствам-членам, граничащим с Россией и Белоруссией, для более эффективной охраны границ. Польша получит 52 миллиона евро", - пишет агентство.
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Эти средства будут использованы, в частности, на модернизацию средств электронного наблюдения, улучшение качества телекоммуникационных сетей и развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия ударам беспилотников.
"Эти инициативы призваны обеспечить более эффективный мониторинг приграничных территорий в режиме реального времени. Также планируется повысить мобильность пограничных патрулей", - сообщило РАР.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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