В Польше допустили участие в конфликте на Украине под эгидой НАТО
Спикер сейма: Польша может вступить в конфликт на Украине только под эгидой НАТО
© AP Photo / Michal DyjukПольский военнослужащий около танков Leopard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военнослужащий около танков Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Участие Польши в каких-либо военных действиях на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур альянса, заявил на брифинге спикер польского сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня.
"С точки зрения Польши, наше участие в различных типах военных действий на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО", - сказал Холовня. По его словам, в Варшаве не знают подробностей, поскольку "они циркулируют где-то между президентами Франции, Финляндии, Украины и американской администрацией".
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву и встретится с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Предполагается, что он поделится с польской стороной итогами переговоров с Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.
Во время брифинга Холовню спросили об этом визите и о возникающих за кулисами идеях создания миротворческой миссии на Украине. "На горизонте начинает появляться какой-то план", - ответил спикер сейма, указав, что этот план еще далек от согласования.
"Президент Макрон завтра приедет в Варшаву и, насколько я понимаю, представит детали предложений и переговоров, которые он провел по случаю открытия Собора Парижской Богоматери", - отметил он.
Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам.