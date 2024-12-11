https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html

В Польше допустили участие в конфликте на Украине под эгидой НАТО

В Польше допустили участие в конфликте на Украине под эгидой НАТО - РИА Новости, 11.12.2024

В Польше допустили участие в конфликте на Украине под эгидой НАТО

Участие Польши в каких-либо военных действиях на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур альянса, заявил на брифинге спикер... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:15

2024-12-11T20:15

2024-12-11T20:15

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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Участие Польши в каких-либо военных действиях на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур альянса, заявил на брифинге спикер польского сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня. "С точки зрения Польши, наше участие в различных типах военных действий на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО", - сказал Холовня. По его словам, в Варшаве не знают подробностей, поскольку "они циркулируют где-то между президентами Франции, Финляндии, Украины и американской администрацией". В четверг президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву и встретится с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Предполагается, что он поделится с польской стороной итогами переговоров с Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Во время брифинга Холовню спросили об этом визите и о возникающих за кулисами идеях создания миротворческой миссии на Украине. "На горизонте начинает появляться какой-то план", - ответил спикер сейма, указав, что этот план еще далек от согласования. "Президент Макрон завтра приедет в Варшаву и, насколько я понимаю, представит детали предложений и переговоров, которые он провел по случаю открытия Собора Парижской Богоматери", - отметил он. Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам.

https://ria.ru/20241211/makron-1988640885.html

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988431187.html

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в мире, украина, польша, нато, эммануэль макрон