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Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов - РИА Новости, 11.12.2024
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11:35 11.12.2024 (обновлено: 11:39 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/polsha-1988567770.html
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов - РИА Новости, 11.12.2024
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов, которые закупает Войско польское. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:35
2024-12-11T11:39
в мире
швеция
польша
норвегия
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов, которые закупает Войско польское. Ранее сообщалось, что Польша покупает у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов на 1,6 миллиарда долларов. "Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TokFM. "Я предлагаю изменить название", - добавил он. Король Швеции Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой шведские войска несколько раз занимали Варшаву. Эта война продолжалась пять лет и серьезно ослабила Речь Посполитую.
https://ria.ru/20241211/nato-1988531913.html
https://ria.ru/20241210/polsha-1988499323.html
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в мире, швеция, польша, норвегия, владислав косиняк-камыш
В мире, Швеция, Польша, Норвегия, Владислав Косиняк-Камыш
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов

Главе МО Польши Косиняк-Камышу не понравилось название шведских гранатометов

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов, которые закупает Войско польское.
Ранее сообщалось, что Польша покупает у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов на 1,6 миллиарда долларов.
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"Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TokFM.
"Я предлагаю изменить название", - добавил он.
Король Швеции Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой шведские войска несколько раз занимали Варшаву. Эта война продолжалась пять лет и серьезно ослабила Речь Посполитую.
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В миреШвецияПольшаНорвегияВладислав Косиняк-Камыш
 
 
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