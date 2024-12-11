https://ria.ru/20241211/polsha-1988567770.html
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов - РИА Новости, 11.12.2024
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов, которые закупает Войско польское. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:35
2024-12-11T11:35
2024-12-11T11:39
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владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов, которые закупает Войско польское. Ранее сообщалось, что Польша покупает у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов на 1,6 миллиарда долларов. "Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, - это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции TokFM. "Я предлагаю изменить название", - добавил он. Король Швеции Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой шведские войска несколько раз занимали Варшаву. Эта война продолжалась пять лет и серьезно ослабила Речь Посполитую.
https://ria.ru/20241211/nato-1988531913.html
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в мире, швеция, польша, норвегия, владислав косиняк-камыш
В мире, Швеция, Польша, Норвегия, Владислав Косиняк-Камыш
Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов
Главе МО Польши Косиняк-Камышу не понравилось название шведских гранатометов