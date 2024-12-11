https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html

Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан

Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан - РИА Новости, 11.12.2024

Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан

Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:28

2024-12-11T20:28

2024-12-11T21:42

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БУДАПЕШТ, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*."В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что <...> Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — написал он.Как уточнил глава МИД страны Петер Сийярто, такое же предложение Орбан озвучил в состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Сразу после телефонного разговора я вышел на связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщив им о телефонном разговоре. Это показывает, что коммуникационные каналы открыты в любом направлении, и мы хотели бы их сохранять открытыми, потому что это дает надежду, что однажды могут состояться мирные переговоры", — подчеркнул дипломат.Миротворческие усилия ОрбанаЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, сегодня он позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.Накануне он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988528195.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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