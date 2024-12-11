https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан - РИА Новости, 11.12.2024
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:28
2024-12-11T20:28
2024-12-11T21:42
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россия
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БУДАПЕШТ, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*."В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что <...> Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — написал он.Как уточнил глава МИД страны Петер Сийярто, такое же предложение Орбан озвучил в состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Сразу после телефонного разговора я вышел на связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщив им о телефонном разговоре. Это показывает, что коммуникационные каналы открыты в любом направлении, и мы хотели бы их сохранять открытыми, потому что это дает надежду, что однажды могут состояться мирные переговоры", — подчеркнул дипломат.Миротворческие усилия ОрбанаЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, сегодня он позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.Накануне он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html
https://ria.ru/20241211/tramp-1988528195.html
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в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Дональд Трамп, США
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
Орбан: Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество
БУДАПЕШТ, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*.
"В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что <...> Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — написал он.
Как уточнил глава МИД страны Петер Сийярто, такое же предложение Орбан озвучил в состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Сразу после телефонного разговора я вышел на связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщив им о телефонном разговоре. Это показывает, что коммуникационные каналы открыты в любом направлении, и мы хотели бы их сохранять открытыми, потому что это дает надежду, что однажды могут состояться мирные переговоры", — подчеркнул дипломат.
Миротворческие усилия Орбана
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, сегодня он позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Накануне он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом
в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине
из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС
план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.