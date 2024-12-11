https://ria.ru/20241211/pentagon-1988711305.html

В Пентагоне прокомментировали сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси

В Пентагоне прокомментировали сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси - РИА Новости, 11.12.2024

В Пентагоне прокомментировали сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси

Неизвестные беспилотники над американским штатом Нью-Джерси вынудили Пентагон отрицать вмешательство иностранных соперников, угрозы объекты не представляют,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:47

2024-12-11T23:47

2024-12-11T23:47

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Неизвестные беспилотники над американским штатом Нью-Джерси вынудили Пентагон отрицать вмешательство иностранных соперников, угрозы объекты не представляют, заявила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. "На данный момент у нас нет доказательств того, что эта активность исходит от иностранных структур или соперников. Мы продолжим отслеживать происходящее", - заявила Синг на брифинге. По ее словам, происходящее "никогда не было угрозой", не являются объекты и американскими военными дронами. Также Сингх опровергла заявления об иранском корабле у побережья США, с которого якобы запускают эти беспилотники.

https://ria.ru/20241210/pentagon-1988295595.html

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