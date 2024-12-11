https://ria.ru/20241211/pentagon-1988675926.html

Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности

Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 11.12.2024

Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности

Внедрение технологий искусственного интеллекта Россией, Китаем и другими соперниками представляет угрозу нацбезопасности США, заявила главный офицер Пентагона... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:05

2024-12-11T19:05

2024-12-11T19:05

технологии

россия

китай

сша

владимир путин

министерство обороны сша

в мире

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта Россией, Китаем и другими соперниками представляет угрозу нацбезопасности США, заявила главный офицер Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Рада Плам. "Важно понимать, что внедрение ИИ соперниками, такими как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, ускоряется и представляет значительные риски в сфере национальной безопасности", - заявила Плам в ходе специального брифинга. По ее словам, США будут прикладывать все усилия, чтобы обеспечить лидерство Штатов в сфере ИИ, а технология оперативно внедряется Пентагоном. Американское военное ведомство в ходе брифинга сообщило о начале работы специального подразделения по ускоренному внедрению ИИ. На эту работу предусмотрен бюджет в 100 миллионов долларов. Заявление американского военного ведомства появилось во время трансляции участия президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. В ходе мероприятия российский лидер отметил успехи страны в развитии ИИ и заявил, что такие технологии призваны обеспечить укрепление обороноспособности России.

https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html

https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988658673.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, китай, сша, владимир путин, министерство обороны сша, в мире, искусственный интеллект (ии)