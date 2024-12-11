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Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности
Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 11.12.2024
Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности
Внедрение технологий искусственного интеллекта Россией, Китаем и другими соперниками представляет угрозу нацбезопасности США, заявила главный офицер Пентагона... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:05
2024-12-11T19:05
2024-12-11T19:05
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искусственный интеллект (ии)
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Внедрение технологий искусственного интеллекта Россией, Китаем и другими соперниками представляет угрозу нацбезопасности США, заявила главный офицер Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Рада Плам. "Важно понимать, что внедрение ИИ соперниками, такими как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, ускоряется и представляет значительные риски в сфере национальной безопасности", - заявила Плам в ходе специального брифинга. По ее словам, США будут прикладывать все усилия, чтобы обеспечить лидерство Штатов в сфере ИИ, а технология оперативно внедряется Пентагоном. Американское военное ведомство в ходе брифинга сообщило о начале работы специального подразделения по ускоренному внедрению ИИ. На эту работу предусмотрен бюджет в 100 миллионов долларов. Заявление американского военного ведомства появилось во время трансляции участия президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. В ходе мероприятия российский лидер отметил успехи страны в развитии ИИ и заявил, что такие технологии призваны обеспечить укрепление обороноспособности России.
https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html
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технологии, россия, китай, сша, владимир путин, министерство обороны сша, в мире, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире, Искусственный интеллект (ИИ)
Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности
Пентагон: внедрение ИИ Россией и Китаем представляет угрозу нацбезопасности США