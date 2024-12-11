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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населённых пунктов, РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:10
2024-12-11T11:10
2024-12-11T11:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населённых пунктов, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. Днём ранее источник заявлял, что ВСУ 9 декабря нанесли 50 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населённых пунктов. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских удара. Ещё 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали восемь населённых пунктов области", - сказал источник. По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Таврийск, Корсунка, Подстепное, Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населённых пунктов, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Днём ранее источник заявлял, что ВСУ 9 декабря нанесли 50 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населённых пунктов.
«
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских удара. Ещё 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали восемь населённых пунктов области", - сказал источник.
По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Таврийск, Корсунка, Подстепное, Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.