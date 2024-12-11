https://ria.ru/20241211/nikitin-1988657979.html
Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития
Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития - РИА Новости, 11.12.2024
Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития
Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:55
2024-12-11T17:55
2024-12-11T17:55
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
россия
нижний новгород
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732823994_0:126:2859:1735_1920x0_80_0_0_e0123bab9bad2cb5484b5a89827f545d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием международного форума "Со.знание". Международный форум "Со.знание", который проходит в Нижнем Новгороде 11-12 декабря, - ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, в основе которой – народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны. "Считаю, что принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России. Потому что те задачи, например, в области демографии или совершенствования государственного управления, экологического благополучия и экономики замкнутого цикла, которые перед нами стоят, несомненно, являются частью принципов устойчивого развития. Соответственно будет расти актуальность рейтингов и потребность в такой работе со стороны агентств", - сказал Никитин. Как сообщил журналистам руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Горчаков, 27 ноября Нижегородской области был присвоен ESG-рейтинг уровня ESG-AA - "Очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления". Он подчеркнул, что данный ESG-рейтинг присвоен Нижегородской области впервые. На текущий момент только два региона в стране имеют действующие ESG-рейтинги – это Ямало-Ненецкий автономный округ и Нижегородская область, а среди городов такую оценку имеет только Казань. Эксперты официально признали, что вопросам экологии, социальной ответственности и управления в Нижегородской области уделяется повышенное внимание. Для инвесторов и участников рынка эти данные являются важнейшими индикаторами. "При составлении рейтинга мы оценивали те качественные изменения, которые происходят в регионе. В частности, одним из факторов нашей оценки стало снижение уровня младенческой смертности. Методология не стоит на месте, показатели меняются, появляются новые практики. В связи с этим мы будем проводить мониторинг и посмотрим, как себя будет вести рейтинг в следующем году", - рассказал Горчаков. Заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Денис Скребец сообщил, что в этом году команда Нижегородской области вместе со Сбером и ВЭБ.РФ активно работала над созданием и развитием решений для регионов в сфере устойчивого развития. "ESG-индекс городов и регионов России помогает увидеть правильные направления нашей работы по данному вопросу. В этом году мы начали обновление индекса с учетом принятых в мае 2024 года национальных целей развития РФ. Раскрытие итогов ESG-индекса-2024 состоится в 20-х числах декабря. Могу "приоткрыть завесу" и рассказать об успехах этого года Нижегородской области. Регион улучшил свои позиции и вошел в топ-20 регионов-лидеров ESG-индекса. Отдельно хочу отметить, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по блоку "Окружающая среда", - рассказал Скребец. В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что участие в рейтингах помогает региону проводить самооценку, актуализировать цели и задачи, которые стоят перед руководством области. "Надеюсь, что объявление результатов рейтингов в сфере устойчивого развития станет одной из хороших традиций международного форума "Со.знание", - заявил Никитин.
https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988286927.html
https://ria.ru/20241209/shkola-1988111920.html
https://ria.ru/20241206/nikitin-1987821716.html
нижегородская область
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732823994_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_0c474da8031375c7c9b28a75fc56bf6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), сбербанк россии
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Сбербанк России
Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития
Глеб Никитин: актуальность рейтингования регионов будет расти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием международного форума "Со.знание".
Международный форум "Со.знание", который проходит в Нижнем Новгороде
11-12 декабря, - ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России
, в основе которой – народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны.
"Считаю, что принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России. Потому что те задачи, например, в области демографии или совершенствования государственного управления, экологического благополучия и экономики замкнутого цикла, которые перед нами стоят, несомненно, являются частью принципов устойчивого развития. Соответственно будет расти актуальность рейтингов и потребность в такой работе со стороны агентств", - сказал Никитин
.
Как сообщил журналистам руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА
) Владимир Горчаков, 27 ноября Нижегородской области
был присвоен ESG-рейтинг уровня ESG-AA - "Очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления". Он подчеркнул, что данный ESG-рейтинг присвоен Нижегородской области впервые. На текущий момент только два региона в стране имеют действующие ESG-рейтинги – это Ямало-Ненецкий автономный округ и Нижегородская область, а среди городов такую оценку имеет только Казань
.
Эксперты официально признали, что вопросам экологии, социальной ответственности и управления в Нижегородской области уделяется повышенное внимание. Для инвесторов и участников рынка эти данные являются важнейшими индикаторами.
"При составлении рейтинга мы оценивали те качественные изменения, которые происходят в регионе. В частности, одним из факторов нашей оценки стало снижение уровня младенческой смертности. Методология не стоит на месте, показатели меняются, появляются новые практики. В связи с этим мы будем проводить мониторинг и посмотрим, как себя будет вести рейтинг в следующем году", - рассказал Горчаков.
Заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
Денис Скребец сообщил, что в этом году команда Нижегородской области вместе со Сбером и ВЭБ.РФ активно работала над созданием и развитием решений для регионов в сфере устойчивого развития.
"ESG-индекс городов и регионов России помогает увидеть правильные направления нашей работы по данному вопросу. В этом году мы начали обновление индекса с учетом принятых в мае 2024 года национальных целей развития РФ. Раскрытие итогов ESG-индекса-2024 состоится в 20-х числах декабря. Могу "приоткрыть завесу" и рассказать об успехах этого года Нижегородской области. Регион улучшил свои позиции и вошел в топ-20 регионов-лидеров ESG-индекса. Отдельно хочу отметить, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по блоку "Окружающая среда", - рассказал Скребец.
В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что участие в рейтингах помогает региону проводить самооценку, актуализировать цели и задачи, которые стоят перед руководством области.
"Надеюсь, что объявление результатов рейтингов в сфере устойчивого развития станет одной из хороших традиций международного форума "Со.знание", - заявил Никитин.