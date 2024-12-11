https://ria.ru/20241211/nikitin-1988657979.html

Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития

Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития - РИА Новости, 11.12.2024

Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития

Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:55

2024-12-11T17:55

2024-12-11T17:55

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

россия

нижний новгород

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

сбербанк россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Актуальность рейтингования регионов с учетом принципов устойчивого развития будет расти, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием международного форума "Со.знание". Международный форум "Со.знание", который проходит в Нижнем Новгороде 11-12 декабря, - ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, в основе которой – народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны. "Считаю, что принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России. Потому что те задачи, например, в области демографии или совершенствования государственного управления, экологического благополучия и экономики замкнутого цикла, которые перед нами стоят, несомненно, являются частью принципов устойчивого развития. Соответственно будет расти актуальность рейтингов и потребность в такой работе со стороны агентств", - сказал Никитин. Как сообщил журналистам руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Горчаков, 27 ноября Нижегородской области был присвоен ESG-рейтинг уровня ESG-AA - "Очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления". Он подчеркнул, что данный ESG-рейтинг присвоен Нижегородской области впервые. На текущий момент только два региона в стране имеют действующие ESG-рейтинги – это Ямало-Ненецкий автономный округ и Нижегородская область, а среди городов такую оценку имеет только Казань. Эксперты официально признали, что вопросам экологии, социальной ответственности и управления в Нижегородской области уделяется повышенное внимание. Для инвесторов и участников рынка эти данные являются важнейшими индикаторами. "При составлении рейтинга мы оценивали те качественные изменения, которые происходят в регионе. В частности, одним из факторов нашей оценки стало снижение уровня младенческой смертности. Методология не стоит на месте, показатели меняются, появляются новые практики. В связи с этим мы будем проводить мониторинг и посмотрим, как себя будет вести рейтинг в следующем году", - рассказал Горчаков. Заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Денис Скребец сообщил, что в этом году команда Нижегородской области вместе со Сбером и ВЭБ.РФ активно работала над созданием и развитием решений для регионов в сфере устойчивого развития. "ESG-индекс городов и регионов России помогает увидеть правильные направления нашей работы по данному вопросу. В этом году мы начали обновление индекса с учетом принятых в мае 2024 года национальных целей развития РФ. Раскрытие итогов ESG-индекса-2024 состоится в 20-х числах декабря. Могу "приоткрыть завесу" и рассказать об успехах этого года Нижегородской области. Регион улучшил свои позиции и вошел в топ-20 регионов-лидеров ESG-индекса. Отдельно хочу отметить, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по блоку "Окружающая среда", - рассказал Скребец. В свою очередь губернатор Нижегородской области подчеркнул, что участие в рейтингах помогает региону проводить самооценку, актуализировать цели и задачи, которые стоят перед руководством области. "Надеюсь, что объявление результатов рейтингов в сфере устойчивого развития станет одной из хороших традиций международного форума "Со.знание", - заявил Никитин.

https://ria.ru/20241209/sotrudnichestvo-1988286927.html

https://ria.ru/20241209/shkola-1988111920.html

https://ria.ru/20241206/nikitin-1987821716.html

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глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), сбербанк россии