https://ria.ru/20241211/netanyakhu-1988696504.html

У Нетаньяху нет иммунитета от ареста МУС, заявили в ООН

У Нетаньяху нет иммунитета от ареста МУС, заявили в ООН - РИА Новости, 11.12.2024

У Нетаньяху нет иммунитета от ареста МУС, заявили в ООН

Статус премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как главы государства, не являющегося членом Римского статута, не дает ему никакого иммунитета от ареста в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:31

2024-12-11T20:31

2024-12-11T20:31

в мире

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женева (город)

париж

биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

оон

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Статус премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как главы государства, не являющегося членом Римского статута, не дает ему никакого иммунитета от ареста в соответствии с ордером Международного уголовного суда, все страны Римского статута должны арестовать его, если он окажется в их юрисдикции, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертуэйт. В ноябре МИД Франции в коммюнике сообщил, что Париж не сможет исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху, так как он обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшего Римский статут. "Я напоминаю, что в статье 27 Римского статута четко указано, что "официальный статус главы государства или правительства… ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности", и что любые иммунитеты или специальные нормы, вытекающие из национального или международного права, "которые могут быть связаны с должностными полномочиями лица", не препятствуют юрисдикции суда (МУС – ред.)", - сказала Саттертуэйт. Она добавила, что МУС недавно разъяснил, что государства Римского статуса имеют "обязательство арестовывать и передавать" любое лицо, разыскиваемое на основании ордера на арест МУС, даже если такое лицо является главой государства, и независимо от того, является ли государство гражданства этого лица участником Римского статута. Международный уголовный суд в конце ноября выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

https://ria.ru/20241210/ryabkov-1988509322.html

https://ria.ru/20241204/zakharova-1987334873.html

израиль

женева (город)

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