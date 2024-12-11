У Нетаньяху нет иммунитета от ареста МУС, заявили в ООН
ООН: статус Нетаньяху как премьера Израиля не дает ему иммунитета от ареста МУС
© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Статус премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как главы государства, не являющегося членом Римского статута, не дает ему никакого иммунитета от ареста в соответствии с ордером Международного уголовного суда, все страны Римского статута должны арестовать его, если он окажется в их юрисдикции, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Маргарет Саттертуэйт.
В ноябре МИД Франции в коммюнике сообщил, что Париж не сможет исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху, так как он обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшего Римский статут.
"Я напоминаю, что в статье 27 Римского статута четко указано, что "официальный статус главы государства или правительства… ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности", и что любые иммунитеты или специальные нормы, вытекающие из национального или международного права, "которые могут быть связаны с должностными полномочиями лица", не препятствуют юрисдикции суда (МУС – ред.)", - сказала Саттертуэйт.
Она добавила, что МУС недавно разъяснил, что государства Римского статуса имеют "обязательство арестовывать и передавать" любое лицо, разыскиваемое на основании ордера на арест МУС, даже если такое лицо является главой государства, и независимо от того, является ли государство гражданства этого лица участником Римского статута.
Международный уголовный суд в конце ноября выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
Захарова прокомментировала участие Еревана в МУС
4 декабря, 14:42