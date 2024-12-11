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Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти - РИА Новости, 11.12.2024
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:08
2024-12-11T15:08
2024-12-11T15:10
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту нефть, грозит международным кризисом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В последние месяцы западные страны неоднократно заявляли, что планируют увеличить санкционное давление против российской нефти. В частности, иностранные СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден может усилить санкции против нефти из России перед уходом с поста. По словам Белогорьева, наиболее вероятный сценарий - подпадание под блокирующие санкции относительно большого числа нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть - может создать только кратковременные сложности для флота, не сильно влияя на его общую эффективность. "Издержки российских поставщиков временно возрастут, но не критично", - объяснил эксперт. "Совсем иное дело - вторичные санкции против покупателей российской нефти по примеру антииранских санкций, о чем сейчас пишут западные СМИ. Это действительно сильный, хотя и предельно рискованный инструмент. И я не думаю, что Байден готов им воспользоваться", - добавил эксперт. Он объяснил, что такой шаг приведет к резкому обострению в международных отношениях США не только с Россией, но и Китаем и Индией, а отчасти и с Турцией. "Если Байден на такое пойдет, то он оставит в подарок Трампу жесточайший международный кризис, далеко выходящий за рамки украинского урегулирования. Реакция "глобального юга" на такое самоуправство будет однозначно остро негативной", - пояснил Белогорьев, отметив, что, среди прочего, Россия - слишком крупный экспортер нефти, чтобы его можно было просто, быстро и безболезненно убрать с рынка. Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.
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цены на нефть, россия, сша, иран, джо байден, в мире, экономика
Цены на нефть, Россия, США, Иран, Джо Байден, В мире, Экономика
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
Экономист Белогорьев: нефтяные санкции против РФ грозят международным кризисом
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту нефть, грозит международным кризисом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
В последние месяцы западные страны неоднократно заявляли, что планируют увеличить санкционное давление против российской нефти. В частности, иностранные СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден
может усилить санкции против нефти из России
перед уходом с поста.
По словам Белогорьева, наиболее вероятный сценарий - подпадание под блокирующие санкции относительно большого числа нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть - может создать только кратковременные сложности для флота, не сильно влияя на его общую эффективность. "Издержки российских поставщиков временно возрастут, но не критично", - объяснил эксперт.
"Совсем иное дело - вторичные санкции против покупателей российской нефти по примеру антииранских санкций, о чем сейчас пишут западные СМИ. Это действительно сильный, хотя и предельно рискованный инструмент. И я не думаю, что Байден готов им воспользоваться", - добавил эксперт. Он объяснил, что такой шаг приведет к резкому обострению в международных отношениях США не только с Россией, но и Китаем
и Индией
, а отчасти и с Турцией
.
"Если Байден на такое пойдет, то он оставит в подарок Трампу жесточайший международный кризис, далеко выходящий за рамки украинского урегулирования. Реакция "глобального юга" на такое самоуправство будет однозначно остро негативной", - пояснил Белогорьев, отметив, что, среди прочего, Россия - слишком крупный экспортер нефти, чтобы его можно было просто, быстро и безболезненно убрать с рынка.
Санкции США против Ирана
предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.