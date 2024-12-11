Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 11.12.2024 (обновлено: 15:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/neft-1988607727.html
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти - РИА Новости, 11.12.2024
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти
Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:08
2024-12-11T15:10
цены на нефть
россия
сша
иран
джо байден
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту нефть, грозит международным кризисом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В последние месяцы западные страны неоднократно заявляли, что планируют увеличить санкционное давление против российской нефти. В частности, иностранные СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден может усилить санкции против нефти из России перед уходом с поста. По словам Белогорьева, наиболее вероятный сценарий - подпадание под блокирующие санкции относительно большого числа нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть - может создать только кратковременные сложности для флота, не сильно влияя на его общую эффективность. "Издержки российских поставщиков временно возрастут, но не критично", - объяснил эксперт. "Совсем иное дело - вторичные санкции против покупателей российской нефти по примеру антииранских санкций, о чем сейчас пишут западные СМИ. Это действительно сильный, хотя и предельно рискованный инструмент. И я не думаю, что Байден готов им воспользоваться", - добавил эксперт. Он объяснил, что такой шаг приведет к резкому обострению в международных отношениях США не только с Россией, но и Китаем и Индией, а отчасти и с Турцией. "Если Байден на такое пойдет, то он оставит в подарок Трампу жесточайший международный кризис, далеко выходящий за рамки украинского урегулирования. Реакция "глобального юга" на такое самоуправство будет однозначно остро негативной", - пояснил Белогорьев, отметив, что, среди прочего, Россия - слишком крупный экспортер нефти, чтобы его можно было просто, быстро и безболезненно убрать с рынка. Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.
https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988534131.html
https://ria.ru/20241210/gazprombank-1988379086.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, сша, иран, джо байден, в мире, экономика
Цены на нефть, Россия, США, Иран, Джо Байден, В мире, Экономика
Эксперт оценил последствия новых санкций против поставок российской нефти

Экономист Белогорьев: нефтяные санкции против РФ грозят международным кризисом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Привычные сценарии возможных новых американских санкций против поставок нефти из России малоэффективны, а иранский, грозящий всем странам, которые покупают эту нефть, грозит международным кризисом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
В последние месяцы западные страны неоднократно заявляли, что планируют увеличить санкционное давление против российской нефти. В частности, иностранные СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден может усилить санкции против нефти из России перед уходом с поста.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
7 декабря, 04:00
По словам Белогорьева, наиболее вероятный сценарий - подпадание под блокирующие санкции относительно большого числа нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть - может создать только кратковременные сложности для флота, не сильно влияя на его общую эффективность. "Издержки российских поставщиков временно возрастут, но не критично", - объяснил эксперт.
"Совсем иное дело - вторичные санкции против покупателей российской нефти по примеру антииранских санкций, о чем сейчас пишут западные СМИ. Это действительно сильный, хотя и предельно рискованный инструмент. И я не думаю, что Байден готов им воспользоваться", - добавил эксперт. Он объяснил, что такой шаг приведет к резкому обострению в международных отношениях США не только с Россией, но и Китаем и Индией, а отчасти и с Турцией.
Боснийский город Сараево - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол
Вчера, 04:41
"Если Байден на такое пойдет, то он оставит в подарок Трампу жесточайший международный кризис, далеко выходящий за рамки украинского урегулирования. Реакция "глобального юга" на такое самоуправство будет однозначно остро негативной", - пояснил Белогорьев, отметив, что, среди прочего, Россия - слишком крупный экспортер нефти, чтобы его можно было просто, быстро и безболезненно убрать с рынка.
Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.
Вывеска отделения Газпромбанка на Пресненской набережной 12 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол
10 декабря, 13:47
 
Цены на нефтьРоссияСШАИранДжо БайденВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала