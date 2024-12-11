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Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры - РИА Новости, 11.12.2024
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13:23 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/neft-1988583433.html
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры - РИА Новости, 11.12.2024
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:23
2024-12-11T13:23
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели. "Просто так давить на танкеры - тоже мало что даст. Вопрос в том, будут ли попытки силовой остановки танкеров этих, например, в районе Датских проливов или еще где-нибудь, будут ли попытки, что называется, использования прямой силы. На мой взгляд, от этого пока что американцы будут воздерживаться, потому что остановить танкер силой уже сопоставимо с тем, как ввести войска на Украину, допустим, или ввести блокаду Калининграда. Будем надеяться, что пока все-таки от этого будут воздерживаться американцы", - рассуждает Митрахович. Он предположил, что такие действия могут быть частью "Байденовской эскалации", то есть обострения конфликта с Россией в военной, экономической и энергетической сферах, чтобы создать худшие условия для Дональда Трампа, президентство которого начнется в конце января следующего года. К тому же, по словам эксперта, сейчас действующие власти США не сдерживает вероятность роста цен на нефтепродукты в стране, что ранее могло отпугнуть избирателей. Однако Трамп и сам сторонник ставки на американский нефтегазовый комплекс, поэтому воспринимает других нефтеэкспортеров как конкурентов, поэтому не исключено, что он тоже может вводить в будущем новые ограничения против экспорта российского сырья, заключает эксперт.
https://ria.ru/20241207/tramp-1987892773.html
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цены на нефть, сша, россия, украина, станислав митрахович, дональд трамп, джо байден, фонд национальной энергетической безопасности
Цены на нефть, США, Россия, Украина, Станислав Митрахович, Дональд Трамп, Джо Байден, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры

Эксперт Митрахович: США вряд ли решатся силой задерживать российские танкеры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНефтяные платформы в Каспийском море
Нефтяные платформы в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Нефтяные платформы в Каспийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели.
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"Просто так давить на танкеры - тоже мало что даст. Вопрос в том, будут ли попытки силовой остановки танкеров этих, например, в районе Датских проливов или еще где-нибудь, будут ли попытки, что называется, использования прямой силы. На мой взгляд, от этого пока что американцы будут воздерживаться, потому что остановить танкер силой уже сопоставимо с тем, как ввести войска на Украину, допустим, или ввести блокаду Калининграда. Будем надеяться, что пока все-таки от этого будут воздерживаться американцы", - рассуждает Митрахович.
Он предположил, что такие действия могут быть частью "Байденовской эскалации", то есть обострения конфликта с Россией в военной, экономической и энергетической сферах, чтобы создать худшие условия для Дональда Трампа, президентство которого начнется в конце января следующего года. К тому же, по словам эксперта, сейчас действующие власти США не сдерживает вероятность роста цен на нефтепродукты в стране, что ранее могло отпугнуть избирателей.
Однако Трамп и сам сторонник ставки на американский нефтегазовый комплекс, поэтому воспринимает других нефтеэкспортеров как конкурентов, поэтому не исключено, что он тоже может вводить в будущем новые ограничения против экспорта российского сырья, заключает эксперт.
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Цены на нефтьСШАРоссияУкраинаСтанислав МитраховичДональд ТрампДжо БайденФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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