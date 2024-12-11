https://ria.ru/20241211/neft-1988583433.html

Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры

Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры - РИА Новости, 11.12.2024

Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры

Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:23

2024-12-11T13:23

2024-12-11T13:23

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джо байден

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели. "Просто так давить на танкеры - тоже мало что даст. Вопрос в том, будут ли попытки силовой остановки танкеров этих, например, в районе Датских проливов или еще где-нибудь, будут ли попытки, что называется, использования прямой силы. На мой взгляд, от этого пока что американцы будут воздерживаться, потому что остановить танкер силой уже сопоставимо с тем, как ввести войска на Украину, допустим, или ввести блокаду Калининграда. Будем надеяться, что пока все-таки от этого будут воздерживаться американцы", - рассуждает Митрахович. Он предположил, что такие действия могут быть частью "Байденовской эскалации", то есть обострения конфликта с Россией в военной, экономической и энергетической сферах, чтобы создать худшие условия для Дональда Трампа, президентство которого начнется в конце января следующего года. К тому же, по словам эксперта, сейчас действующие власти США не сдерживает вероятность роста цен на нефтепродукты в стране, что ранее могло отпугнуть избирателей. Однако Трамп и сам сторонник ставки на американский нефтегазовый комплекс, поэтому воспринимает других нефтеэкспортеров как конкурентов, поэтому не исключено, что он тоже может вводить в будущем новые ограничения против экспорта российского сырья, заключает эксперт.

https://ria.ru/20241207/tramp-1987892773.html

https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988536577.html

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цены на нефть, сша, россия, украина, станислав митрахович, дональд трамп, джо байден, фонд национальной энергетической безопасности