Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Эксперт Митрахович: США вряд ли решатся силой задерживать российские танкеры
Нефтяные платформы в Каспийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продолжать давить санкциями на танкеры с российской нефтью малоэффективно, но США вряд ли решатся силой их задерживать, поделился мнением с РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели.
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"Просто так давить на танкеры - тоже мало что даст. Вопрос в том, будут ли попытки силовой остановки танкеров этих, например, в районе Датских проливов или еще где-нибудь, будут ли попытки, что называется, использования прямой силы. На мой взгляд, от этого пока что американцы будут воздерживаться, потому что остановить танкер силой уже сопоставимо с тем, как ввести войска на Украину, допустим, или ввести блокаду Калининграда. Будем надеяться, что пока все-таки от этого будут воздерживаться американцы", - рассуждает Митрахович.
Он предположил, что такие действия могут быть частью "Байденовской эскалации", то есть обострения конфликта с Россией в военной, экономической и энергетической сферах, чтобы создать худшие условия для Дональда Трампа, президентство которого начнется в конце января следующего года. К тому же, по словам эксперта, сейчас действующие власти США не сдерживает вероятность роста цен на нефтепродукты в стране, что ранее могло отпугнуть избирателей.
Однако Трамп и сам сторонник ставки на американский нефтегазовый комплекс, поэтому воспринимает других нефтеэкспортеров как конкурентов, поэтому не исключено, что он тоже может вводить в будущем новые ограничения против экспорта российского сырья, заключает эксперт.