https://ria.ru/20241211/nauka-1988412854.html
В Волгограде создали защиту для изделий из титана
В Волгограде создали защиту для изделий из титана - РИА Новости, 11.12.2024
В Волгограде создали защиту для изделий из титана
Технологию нанесения защитных покрытий на изделия из титана и его сплавов разработали в ВолгГТУ. Авторы исследования считают, что это позволит повысить... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:00
2024-12-11T07:00
2024-12-11T07:00
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Технологию нанесения защитных покрытий на изделия из титана и его сплавов разработали в ВолгГТУ. Авторы исследования считают, что это позволит повысить износостойкость титановых поверхностей и использовать их при более высоких температурах. Результаты опубликованы в журнале Metals.Титан — металл, свойства которого сочетают высокую механическую прочность, сравнительно низкий вес и стойкость к коррозии, рассказали ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Благодаря своим свойствам титан и его сплавы нашли широкое применение в самых различных областях: от авиационной и космической промышленности до производства медицинских имплантатов.Основным недостатком, сдерживающим применение титана, по словам ученых ВолгГТУ, является его низкая жаростойкость и износостойкость, что затрудняет использование титана для деталей, работающих при температурах выше 600 °С и в условиях износа.Как рассказали ученые, методами объемного легирования достичь высоких значений этих характеристик не удается, поэтому указанная проблема в большинстве случаев решается путем нанесения на титан и его сплавы интерметаллидного покрытия. Оно состоит из химических соединений алюминия с титаном, которые обладают низкой плотностью, высокими значениями температуры плавления, а также стойкости к окислению и твердости.В настоящее время для их получения предлагается использовать технологии напыления, различные варианты осаждения, наплавки. Однако, создаваемые поверхностные слои получаются очень хрупкими, а высокие температуры и большое время обработок приводят к росту зерна и снижению прочностных свойств титана."Мы предложили использовать операцию горячего алитирования (погружения титана в расплавленный алюминий) с последующим кратковременным термическим оксидированием", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры "Материаловедение и композиционные материалы" ВолгГТУ Артем Богданов.По его словам, этот подход позволяет минимизировать вредное воздействие на структуру защищаемого изделия и сформировать на его поверхности каркасную структуру покрытия. Оно представляет собой частицы интерметаллидов, разделенные алюмооксидным наполнителем, и обеспечивающую его повышенную прочность, ударную вязкость, а также жаро- и износостойкость.Богданов пояснил, что основными трудностями при создании покрытий с композиционной структурой является пористость, недостаточная связь на границе раздела "интерметаллид–оксид", а также технологическая сложность по обеспечению равномерного распределения оксида в покрытии. Здесь же задача решается сама собой: естественно-композиционная структура покрытия формируется непосредственно в процессе получения.По словам авторов, предложенная технология получения покрытия может быть освоена на базе существующих металлургических предприятий, где имеются обычные литейные и термические участки.В дальнейшем специалисты ВолгГТУ планируют оценить функциональные свойства покрытий, в первую очередь их стойкость к длительному высокотемпературному окислению и износостойкость, а также стойкость к появлению трещин при тепловых ударах.Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 24-29-00231.
https://ria.ru/20231031/nauka-1906170237.html
https://ria.ru/20230928/nauka-1898977912.html
https://ri.ria.ru/20241007/nauka-1976123194.html
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наука, университетская наука, технологии, волгоград, волгоградский государственный технический университет (волггту), российский научный фонд, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Волгоград, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Российский научный фонд, Российские инновации, Технологическое лидерство
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Технологию нанесения защитных покрытий на изделия из титана и его сплавов разработали в ВолгГТУ
. Авторы исследования считают, что это позволит повысить износостойкость титановых поверхностей и использовать их при более высоких температурах. Результаты опубликованы
в журнале Metals.
Титан — металл, свойства которого сочетают высокую механическую прочность, сравнительно низкий вес и стойкость к коррозии, рассказали ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Благодаря своим свойствам титан и его сплавы нашли широкое применение в самых различных областях: от авиационной и космической промышленности до производства медицинских имплантатов.
Основным недостатком, сдерживающим применение титана, по словам ученых ВолгГТУ, является его низкая жаростойкость и износостойкость, что затрудняет использование титана для деталей, работающих при температурах выше 600 °С и в условиях износа.
Как рассказали ученые, методами объемного легирования достичь высоких значений этих характеристик не удается, поэтому указанная проблема в большинстве случаев решается путем нанесения на титан и его сплавы интерметаллидного покрытия. Оно состоит из химических соединений алюминия с титаном, которые обладают низкой плотностью, высокими значениями температуры плавления, а также стойкости к окислению и твердости.
В настоящее время для их получения предлагается использовать технологии напыления, различные варианты осаждения, наплавки. Однако, создаваемые поверхностные слои получаются очень хрупкими, а высокие температуры и большое время обработок приводят к росту зерна и снижению прочностных свойств титана.
«
"Мы предложили использовать операцию горячего алитирования (погружения титана в расплавленный алюминий) с последующим кратковременным термическим оксидированием", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры "Материаловедение и композиционные материалы" ВолгГТУ Артем Богданов.
По его словам, этот подход позволяет минимизировать вредное воздействие на структуру защищаемого изделия и сформировать на его поверхности каркасную структуру покрытия. Оно представляет собой частицы интерметаллидов, разделенные алюмооксидным наполнителем, и обеспечивающую его повышенную прочность, ударную вязкость, а также жаро- и износостойкость.
Богданов пояснил, что основными трудностями при создании покрытий с композиционной структурой является пористость, недостаточная связь на границе раздела "интерметаллид–оксид", а также технологическая сложность по обеспечению равномерного распределения оксида в покрытии. Здесь же задача решается сама собой: естественно-композиционная структура покрытия формируется непосредственно в процессе получения.
По словам авторов, предложенная технология получения покрытия может быть освоена на базе существующих металлургических предприятий, где имеются обычные литейные и термические участки.
В дальнейшем специалисты ВолгГТУ планируют оценить функциональные свойства покрытий, в первую очередь их стойкость к длительному высокотемпературному окислению и износостойкость, а также стойкость к появлению трещин при тепловых ударах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 24-29-00231.