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СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений - РИА Новости, 11.12.2024
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13:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nato-1988586774.html
СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений
СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений - РИА Новости, 11.12.2024
СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений
НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, это может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:48
2024-12-11T13:48
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, это может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП, передает агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица, знакомые с вопросом. "НАТО планирует установить новые конкретные цели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения цели расходов альянса на оборону до 3% ВВП", - пишет агентство. Отмечается, что НАТО в рамках новых целей по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам и возможностям ядерного сдерживания. По информации агентства, в НАТО хотят согласовать новые цели по производству вооружений на уровне глав МИД и министерств обороны стран альянса к саммиту глав государств-членов блока в Гааге в июне. В то же время источник агентства признает, что в этот срок будет сложно уложиться. Агентство указывает, что министры обороны стран НАТО обсудят эту тему на встрече в феврале. В ноябре генсек НАТО Марк Рютте среди главных задач альянса назвал увеличение оборонных расходов и наращивание производства оружия. Он заявил, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы. По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия.
https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html
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в мире, гаага, канада, италия, марк рютте, нато
В мире, Гаага, Канада, Италия, Марк Рютте, НАТО
СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений

Блумберг: НАТО может потребовать от членов блока тратить до 3% ВВП на вооружения

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, это может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП, передает агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица, знакомые с вопросом.
"НАТО планирует установить новые конкретные цели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения цели расходов альянса на оборону до 3% ВВП", - пишет агентство.
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Отмечается, что НАТО в рамках новых целей по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам и возможностям ядерного сдерживания.
По информации агентства, в НАТО хотят согласовать новые цели по производству вооружений на уровне глав МИД и министерств обороны стран альянса к саммиту глав государств-членов блока в Гааге в июне. В то же время источник агентства признает, что в этот срок будет сложно уложиться. Агентство указывает, что министры обороны стран НАТО обсудят эту тему на встрече в феврале.
В ноябре генсек НАТО Марк Рютте среди главных задач альянса назвал увеличение оборонных расходов и наращивание производства оружия. Он заявил, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы.
По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия.
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