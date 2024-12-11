СМИ: НАТО может изменить требования к количеству производимых вооружений
Блумберг: НАТО может потребовать от членов блока тратить до 3% ВВП на вооружения
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. НАТО может обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, это может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП, передает агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица, знакомые с вопросом.
"НАТО планирует установить новые конкретные цели по тому, как много танков, самолетов и других вооружений странам-членам необходимо производить, что может потребовать увеличения цели расходов альянса на оборону до 3% ВВП", - пишет агентство.
Отмечается, что НАТО в рамках новых целей по производству оружия отдаст приоритет усилению ПВО, наступательным системам и возможностям ядерного сдерживания.
По информации агентства, в НАТО хотят согласовать новые цели по производству вооружений на уровне глав МИД и министерств обороны стран альянса к саммиту глав государств-членов блока в Гааге в июне. В то же время источник агентства признает, что в этот срок будет сложно уложиться. Агентство указывает, что министры обороны стран НАТО обсудят эту тему на встрече в феврале.
В ноябре генсек НАТО Марк Рютте среди главных задач альянса назвал увеличение оборонных расходов и наращивание производства оружия. Он заявил, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы.