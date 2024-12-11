https://ria.ru/20241211/nato-1988531913.html

НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу

НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу - РИА Новости, 11.12.2024

НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу

НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:03

2024-12-11T04:03

2024-12-11T04:03

в мире

польша

европа

франция

сергей лебедев

нато

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах", - сказал собеседник агентства. Он предоставил фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии - недалеко от города Магдебург, на которых видно колонны грузовых машин с военной техникой НАТО. Также он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, на котором видно больше скопление кораблей, и процитировал сообщение агента. "Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их - как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда. В основном древние - где-то 70-х, может, 80-х годов", - написал Лебедеву агент из Польши. "Вооружение и техника в Польшу идут таким потоком, как перед серьезной войной. Вооружают поляков гораздо сильнее, чем перед СВО вооружали украинцев", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html

https://ria.ru/20240802/igra-1963783843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, европа, франция, сергей лебедев, нато