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НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу - РИА Новости, 11.12.2024
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04:03 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nato-1988531913.html
НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу
НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу - РИА Новости, 11.12.2024
НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу
НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:03
2024-12-11T04:03
в мире
польша
европа
франция
сергей лебедев
нато
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах", - сказал собеседник агентства. Он предоставил фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии - недалеко от города Магдебург, на которых видно колонны грузовых машин с военной техникой НАТО. Также он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, на котором видно больше скопление кораблей, и процитировал сообщение агента. "Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их - как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда. В основном древние - где-то 70-х, может, 80-х годов", - написал Лебедеву агент из Польши. "Вооружение и техника в Польшу идут таким потоком, как перед серьезной войной. Вооружают поляков гораздо сильнее, чем перед СВО вооружали украинцев", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html
https://ria.ru/20240802/igra-1963783843.html
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в мире, польша, европа, франция, сергей лебедев, нато
В мире, Польша, Европа, Франция, Сергей Лебедев, НАТО
НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу

Координатор подполья Лебедев: НАТО перебрасывает военную технику в Польшу

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Американские военные в Польше. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах", - сказал собеседник агентства.
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Он предоставил фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии - недалеко от города Магдебург, на которых видно колонны грузовых машин с военной техникой НАТО.
Также он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, на котором видно больше скопление кораблей, и процитировал сообщение агента.
«
"Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их - как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда. В основном древние - где-то 70-х, может, 80-х годов", - написал Лебедеву агент из Польши.
"Вооружение и техника в Польшу идут таким потоком, как перед серьезной войной. Вооружают поляков гораздо сильнее, чем перед СВО вооружали украинцев", - добавил Лебедев.
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