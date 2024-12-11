https://ria.ru/20241211/muratov-1988607150.html
Экс-главред "Новой газеты" покинул Россию после допроса
Экс-главред "Новой газеты" покинул Россию после допроса - РИА Новости, 11.12.2024
Экс-главред "Новой газеты" покинул Россию после допроса
Бывший главный редактор "Новой газеты"(признана нежелательной организацией в РФ) Дмитрий Муратов* несколько дней назад уехал за границу после допроса по делу... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:37
2024-12-11T14:37
2024-12-11T14:37
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дмитрий муратов
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший главный редактор "Новой газеты"(признана нежелательной организацией в РФ) Дмитрий Муратов* несколько дней назад уехал за границу после допроса по делу своего бывшего заместителя Кирилла Мартынова*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Муратов на прошлой неделе, в пятницу, был допрошен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его бывшего заместителя Кирилла Мартынова. Через день Муратов уехал за границу", - сказал собеседник агентства. Мартынов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск. О возбуждении дела в отношении Мартынова в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа", а также "Свободного университета" (обе признаны нежелательными в РФ).*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
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россия, дмитрий муратов, происшествия
Россия, Дмитрий Муратов, Происшествия
Экс-главред "Новой газеты" покинул Россию после допроса
Экс-главред "Новой газеты" Муратов покинул Россию после допроса