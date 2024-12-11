https://ria.ru/20241211/moskva-1988578209.html

Московская неделя интерьера и дизайна завершилась в столице

Московская неделя интерьера и дизайна завершилась в столице - РИА Новости, 11.12.2024

Московская неделя интерьера и дизайна завершилась в столице

В столице завершилась V Московская неделя интерьера и дизайна, в мероприятии приняли участие более 1100 компаний, в том числе 45 международных, сообщает... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:32

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В столице завершилась V Московская неделя интерьера и дизайна, в мероприятии приняли участие более 1100 компаний, в том числе 45 международных, сообщает пресс-служба организаторов. За четыре дня Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 180 тысяч человек. Завершится проект выставкой в Новой Третьяковке с участием лучших экспонентов. Она откроется 24 декабря и продлится год. В этот раз ключевой темой события стал русский стиль. Познакомиться с традициями, воплотившимися в дизайне отечественных брендов, приехали представители 22 стран (Египта, Перу, Эквадора, Турции, Мексики, Ирана, Беларуси, Колумбии и других стран), в том числе байеры из Китая. Особое внимание привлекло пространство проекта мэра Москвы "Сделано в Москве" с продукцией столичных производителей — деревянной мебелью в русском стиле и декором для дома с иллюстрациями по мотивам русских сказок. Частью коллективного стенда и маркета локальных товаров стали более 50 брендов. Особое внимание посетителей привлекла сказочная изба, выполненная в реальную величину, внутри гостей встречали персонажи детских книг — Баба Яга и Василиса Премудрая. Такой необычный маркетинговый ход проекта "Сделано в Москве" вызвал интерес у гостей, а также иностранных делегации из Китая и Египта. Их привлекла авторская лимитированная коллекция декора для дома по мотивам работ художника Ивана Голикова, создавшего иллюстрации к изданию "Слова о Полку Игореве". Коллекция была создана совместно с современными художниками "Лаборатории промыслов". Палехская лошадка, как и другие фантастические звери из коллекции была нарисована мастером в Палехской мастерской народного художественного промысла. Выставку создали как инструмент для развития бизнеса в сфере декоративных и интерьерных решений. Она стала важной отечественной площадкой, где иностранные и отечественные эксперты обмениваются опытом и выстраивают открытый диалог профессионалов индустрии. В рамках деловой программы V Московской недели интерьера и дизайна специальными гостями, посетившими столицу, стали зарубежные дизайнеры. Экспозицию выставки также дополнила зона инноваций от Московского инновационного кластера, где можно было ознакомиться с решениями для оформления фасадов и витрин, а также разработками для дома и офиса. В частности, была представлена фасадная система, преобразующая солнечный свет в электроэнергию, динамическая "танцующая" стена, сферический светодиодный экран, "умное" стекло, которое при необходимости становится матовым. В рамках V Московской недели интерьера и дизайна для участников появилась возможность познакомиться с производителями в новом формате: увидеть полный цикл производства, узнать какие материалы используют отечественные компании. В экскурсионной программе приняло участие девять столичных компаний и более 400 гостей. Кроме того, гости выставки поучаствовали в различных активностях: посетили мастер-классы от профессионалов индустрии, совместно с экспертами разработали дизайн-проекты интерьерных решений, получили открытые консультации от ведущих отечественных дизайнеров.

https://ria.ru/20241211/katki-1987317548.html

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перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, перу, китай, россия, интерьер, дизайн