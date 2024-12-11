https://ria.ru/20241211/moskva-1988548105.html

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами - РИА Новости, 11.12.2024

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами

Департамент транспорта Москвы предупредил о схеме мошенничества с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:15

2024-12-11T09:15

2024-12-11T09:15

общество

технологии

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил о схеме мошенничества с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения карты "Тройка" и карты москвича. "В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следует использовать только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы для пополнения транспортной карты. "После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

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общество, технологии, москва