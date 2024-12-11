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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами - РИА Новости, 11.12.2024
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09:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moskva-1988548105.html
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами - РИА Новости, 11.12.2024
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами
Департамент транспорта Москвы предупредил о схеме мошенничества с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:15
2024-12-11T09:15
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил о схеме мошенничества с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения карты "Тройка" и карты москвича. "В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что следует использовать только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы для пополнения транспортной карты. "После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html
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РИА Новости
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общество, технологии, москва
Общество, Технологии, Москва
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами

Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества с проездными картами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСоциальная карта москвича и карта "Тройка"
Социальная карта москвича и карта Тройка - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Социальная карта москвича и карта "Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил о схеме мошенничества с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения карты "Тройка" и карты москвича.
"В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что следует использовать только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы для пополнения транспортной карты.
"После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении.
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