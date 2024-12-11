https://ria.ru/20241211/minsotsmo-1988599419.html

Свыше 450 тыс обращений поступило на линию соцподдержки в Подмосковье

Свыше 450 тыс обращений поступило на линию соцподдержки в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024

Свыше 450 тыс обращений поступило на линию соцподдержки в Подмосковье

Более 450 тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило на горячую линию министерства социального развития региона с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:00

2024-12-11T14:00

2024-12-11T14:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 450 тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило на горячую линию министерства социального развития региона с начала года, сообщает пресс-служба ведомства. "Горячая линия" социальной поддержки 122-6 работает в Подмосковье с сентября 2022 года. С ее помощью можно решить практически любой вопрос, связанный с получением мер социальной поддержки. Каждый день контакт-центр принимает около 1500 обращений, а в месяц — поступает в среднем 40 тысяч звонков от жителей Подмосковья. В ведомстве отметили, что горячая линия помогает жителям Подмосковья получить необходимую помощь прямо из дома и в оперативном режиме. С начала этого года операторы обработали свыше 450 тысяч обращений от жителей региона, а с начала работы горячей линии было уже более миллиона обращений. Самые часто задаваемые вопросы касаются получения компенсации за коммунальные услуги — более 28 тысяч, ежемесячной доплаты к пенсии — свыше 15 тысяч, а также санаторно-курортного лечения — 12,5 тысячи. Граждане, которые нуждаются в помощи могут обратиться по телефону 122-6 за необходимой информацией о льготах и выплатах. Также на линию можно обратиться по вопросам оказания материальной помощи, трудоустройства, социальной помощи инвалидам, получения социальной карты жителя Подмосковья, и по многим другим вопросам. Операторы горячей линии предоставляют профессиональные консультации ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988579054.html

https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988572694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)