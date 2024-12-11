https://ria.ru/20241211/mid-1988703899.html

МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада

МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада - РИА Новости, 11.12.2024

МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада

МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:31

2024-12-11T21:31

2024-12-11T21:31

россия

сша

мария захарова

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, отмечаются продолжающиеся случаи задержания граждан РФ иностранными правоохранителями по подозрению в совершении противоправных действий на основании запроса, выданного США или странами ЕС. "МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок, а в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания... С учетом реального положения дел настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских и европейских правоохранительных органов", - говорится в комментарии. При этом подчеркивается, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения в Россию.

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россия, сша, мария захарова, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)