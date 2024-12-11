https://ria.ru/20241211/mid-1988703899.html
МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада
МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада - РИА Новости, 11.12.2024
МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада
МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:31
2024-12-11T21:31
2024-12-11T21:31
россия
сша
мария захарова
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, отмечаются продолжающиеся случаи задержания граждан РФ иностранными правоохранителями по подозрению в совершении противоправных действий на основании запроса, выданного США или странами ЕС. "МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок, а в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания... С учетом реального положения дел настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских и европейских правоохранительных органов", - говорится в комментарии. При этом подчеркивается, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения в Россию.
https://ria.ru/20241211/mid-1988598756.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мария захарова, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Мария Захарова, Евросоюз, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал обдумывать поездки за рубеж из-за задержаний по запросам Запада
МИД советует обдумывать поездки с учетом задержаний россиян из-за Запада
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МИД России рекомендовал россиянам быть бдительными при планировании зарубежных поездок и тщательно взвешивать все риски с учетом случаев задержания граждан РФ за границей по запросам США и Евросоюза.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
, опубликованном на сайте МИД, отмечаются продолжающиеся случаи задержания граждан РФ
иностранными правоохранителями по подозрению в совершении противоправных действий на основании запроса, выданного США
или странами ЕС
.
"МИД России в очередной раз предупреждает о необходимости проявлять бдительность и осмотрительность при планировании зарубежных поездок, а в случае выезда за рубеж соблюдать законы и обычаи государства пребывания... С учетом реального положения дел настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских и европейских правоохранительных органов", - говорится в комментарии.
При этом подчеркивается, что российские загранучреждения всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения в Россию.