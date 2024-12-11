В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине
Захарова: реализация предложений Путина по Украине положит конец конфликту
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Реализация предложений президента РФ Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сообщила она на брифинге.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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