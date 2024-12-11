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В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/mid-1988607308.html
В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине
В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине
Реализация предложений президента РФ Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:43
2024-12-11T14:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Реализация предложений президента РФ Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сообщила она на брифинге. Как напомнила Захарова, на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241211/zakharova-1988603669.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html
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россия, украина, москва, владимир путин, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО
В МИД России рассказали, как положить конец конфликту на Украине

Захарова: реализация предложений Путина по Украине положит конец конфликту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Реализация предложений президента РФ Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сообщила она на брифинге.
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Как напомнила Захарова, на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинМария ЗахароваНАТО
 
 
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