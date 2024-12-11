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Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД
Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:24
2024-12-11T14:24
2024-12-11T14:37
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, но Москва пока не получала "серьезных, работающих вариантов", которые снимали бы озабоченность России в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Безусловно, готовы. В том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html
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россия, украина, мария захарова, дональд трамп, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Мария Захарова, Дональд Трамп, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД
Захарова: Россия не получала от Трампа вариантов по урегулированию на Украине