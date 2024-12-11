https://ria.ru/20241211/mid-1988604736.html

Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД

Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024

Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД

Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:24

2024-12-11T14:24

2024-12-11T14:37

россия

украина

мария захарова

дональд трамп

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, но Москва пока не получала "серьезных, работающих вариантов", которые снимали бы озабоченность России в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Безусловно, готовы. В том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, мария захарова, дональд трамп, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)