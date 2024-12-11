Рейтинг@Mail.ru
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 11.12.2024 (обновлено: 14:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/mid-1988604736.html
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД
Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:24
2024-12-11T14:37
россия
украина
мария захарова
дональд трамп
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, но Москва пока не получала "серьезных, работающих вариантов", которые снимали бы озабоченность России в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Безусловно, готовы. В том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, дональд трамп, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Мария Захарова, Дональд Трамп, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Трамп не представил рабочих вариантов урегулирования на Украине, заявил МИД

Захарова: Россия не получала от Трампа вариантов по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова контактировать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его командой, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта, но Москва пока не получала "серьезных, работающих вариантов", которые снимали бы озабоченность России в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Безусловно, готовы. В том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали", - сказала Захарова на брифинге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
10 декабря, 23:01
 
РоссияУкраинаМария ЗахароваДональд ТрампСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала