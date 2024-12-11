https://ria.ru/20241211/mid-1988598756.html

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США - РИА Новости, 11.12.2024

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США

Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, в связи с чем россиянам стоит воздержаться от поездок в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:20

2024-12-11T14:20

2024-12-11T14:20

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, в связи с чем россиянам стоит воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, указав на риск задержания. "Мы настоятельно призываем в настоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в Соединенные Штаты Америки и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Евросоюза", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20241029/puteshestvie-1980612241.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова