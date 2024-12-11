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МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США - РИА Новости, 11.12.2024
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14:20 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/mid-1988598756.html
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США - РИА Новости, 11.12.2024
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США
Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, в связи с чем россиянам стоит воздержаться от поездок в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:20
2024-12-11T14:20
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, в связи с чем россиянам стоит воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, указав на риск задержания. "Мы настоятельно призываем в настоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в Соединенные Штаты Америки и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Евросоюза", - добавила Захарова.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США

Захарова заявила, что поездки в США чреваты серьезными рисками для россиян

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поездки граждан России в США чреваты серьезными рисками для путешественников со стороны властей Штатов, в связи с чем россиянам стоит воздержаться от поездок в США и страны-сателлиты Вашингтона без чрезвычайных на то причин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что россияне стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб страны, указав на риск задержания.
"Мы настоятельно призываем в настоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в Соединенные Штаты Америки и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Евросоюза", - добавила Захарова.
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Мария Захарова
 
 
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