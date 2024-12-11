https://ria.ru/20241211/mchs-1988568500.html

Появились подробности по делу участника СВО, о котором доложили Путину

Появились подробности по делу участника СВО, о котором доложили Путину - РИА Новости, 11.12.2024

Появились подробности по делу участника СВО, о котором доложили Путину

Зоя Солдатова, жена участника СВО из Бурятии, семью которого выселяют из служебного жилья, рассказала РИА Новости, что судебные тяжбы с МЧС у них длятся уже 5... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:38

2024-12-11T11:38

2024-12-11T11:38

улан-удэ

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 11 дек – РИА Новости. Зоя Солдатова, жена участника СВО из Бурятии, семью которого выселяют из служебного жилья, рассказала РИА Новости, что судебные тяжбы с МЧС у них длятся уже 5 лет. Накануне на заседании СПЧ рассказали о ситуации с выселением семьи участника СВО из служебной квартиры, президент Владимир Путин запросил информацию и пообещал в этом разобраться. "Он (муж - ред.) ушел на пенсию 17 сентября в 2018 году. Сначала они (МЧС - ред.) нам отправили уведомления... Подали в суд в декабре. Первое заседание было в январе. И окончательное решение Октябрьского районного суда (города Улан-Удэ - ред.) было 27 августа 2019 года... Вот по сей день у нас длятся судебные тяжбы", - рассказала Солдатова. По её словам, сотрудники МЧС по Бурятии потеряли личное дело её мужа, и сейчас следственный комитет устанавливает личность сотрудника, по чьей вине оно было утеряно. "Мы в 2013 году через суд восстановились в очереди, но жильем нас уже не обеспечили, потому что оно было отнесено к служебному фонду... А так, нам предоставили бы эту квартиру по договору социального найма. Потому что все, кто стояли в очереди до 1 марта 2005 года, жилье получили по договорам социального найма. А так как наше дело было утеряно, то есть в очереди его не оказалось, они нам предоставили служебное жилье", - подчеркнула Солдатова. По словам женщины, с 2019 года суд предоставил их семье уже пять отсрочек по выселению, причем сейчас мужа, как участника СВО, не выселяют, однако ей и двум их детям (25-летнему сыну, учащемуся ординатуры, и несовершеннолетней дочери, ученице 9-го класса) по суду вынесено решение о выселении. Как рассказала Солдатова, муж подписал контракт с Минобороны в марте 2023 года, 16 июня того же года убыл в зону СВО. "Двадцать лет отслужил в МЧС и потом пошел защищать Родину... Пока до Владимира Владимировича дело не дошло, абсолютно никто не реагировал", - отметила Солдатова.

https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988436050.html

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улан-удэ

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улан-удэ, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия