https://ria.ru/20241211/matvienko-1988569076.html

Матвиенко назвала российскую конституцию по-настоящему суверенной

Матвиенко назвала российскую конституцию по-настоящему суверенной - РИА Новости, 11.12.2024

Матвиенко назвала российскую конституцию по-настоящему суверенной

Россия обладает сегодня самой современной, по-настоящему суверенной конституцией, полностью отвечающей вызовам времени, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:40

2024-12-11T11:40

2024-12-11T11:40

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владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия обладает сегодня самой современной, по-настоящему суверенной конституцией, полностью отвечающей вызовам времени, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия обладает самой современной, качественной, по-настоящему суверенной конституцией, полностью отвечающей вызовам времени", - заявила спикер в среду, в преддверии Дня Конституции 12 декабря. По словам сенатора, значительно усилили конституцию поправки, внесенные в 2020 году по предложению президента России Владимира Путина и поддержанные абсолютным большинством наших граждан. "По прошествии этого времени можно сказать, что они были приняты в абсолютно правильный исторический момент - в преддверии судьбоносных для России и мира событий", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что на прочной основе действующей конституции "мы продолжим добиваться новых успехов и побед во благо Отечества". Она напомнила, что основной закон страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, на десятилетия "обеспечив надежный фундамент для развития страны". По словам законодателя, в конституции нашли отражение такие ключевые для страны принципы, как федеративный характер государства, принцип разделения властей, безусловная гарантия прав и свобод человека и ряд других.

https://ria.ru/20241206/matvienko-1987817931.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф