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Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.12.2024
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19:54 11.12.2024 (обновлено: 19:58 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/mask-1988690359.html
Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов
Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.12.2024
Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:54
2024-12-11T19:58
илон маск
в мире
сша
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg."Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов, что стало очередной вехой в истории самого богатого человека в мире", - пишет агентство.Как сообщает Bloomberg, последним катализатором роста состояния Маска стала инсайдерская продажа акций его частной космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на 50 миллиардов долларов. Таким образом, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние достигло 439,2 миллиарда долларов.
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илон маск, в мире, сша, spacex
Илон Маск, В мире, США, SpaceX
Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов

Bloomberg: Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
"Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов, что стало очередной вехой в истории самого богатого человека в мире", - пишет агентство.
Как сообщает Bloomberg, последним катализатором роста состояния Маска стала инсайдерская продажа акций его частной космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на 50 миллиардов долларов. Таким образом, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние достигло 439,2 миллиарда долларов.
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