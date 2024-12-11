https://ria.ru/20241211/mask-1988570910.html

Маск одной фразой отреагировал на пост Трампа об Украине

Маск одной фразой отреагировал на пост Трампа об Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Маск одной фразой отреагировал на пост Трампа об Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с содержанием поста избранного президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, где он... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:50

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2024-12-11T12:17

в мире

илон маск

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джо байден

киев

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с содержанием поста избранного президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, где он высмеял финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом. Изображение подписано: "Как работает байденомика". На картинке изображен нынешний глава Белого дома рядом с доской, на которой указана коррупционная схема семейства Байденов с отмыванием денег через Украину:"В этом есть большая доля правды", — написал Маск.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании Хантера. Он заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html

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в мире, илон маск, украина, сша, дональд трамп, джо байден, киев