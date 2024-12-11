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"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 11.12.2024 (обновлено: 10:19 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины - РИА Новости, 11.12.2024
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить около 40 тысяч военных на Украине при прекращении огня, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:10
2024-12-11T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
польша
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить около 40 тысяч военных на Украине при прекращении огня, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений, который работает над проектом такой миссии, Эли Тененбаума."Она (миротворческая миссия - Прим.ред) могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша", — сказал он.В статье отмечается, что в основе французского предложения лежит миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.Издание пишет, что такой план Макрон будет обсуждать во время визита в Варшаву.В декабре новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину в случае возможного прекращения огня.Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Польша
"Пять бригад". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон в отношении Украины

Аналитик Тененбаум: Макрон хочет разместить 40 тысяч военных на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить около 40 тысяч военных на Украине при прекращении огня, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений, который работает над проектом такой миссии, Эли Тененбаума.

"Она (миротворческая миссия - Прим.ред) могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Командование одной из них может взять на себя Польша", — сказал он.
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В статье отмечается, что в основе французского предложения лежит миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.

Издание пишет, что такой план Макрон будет обсуждать во время визита в Варшаву.

В декабре новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину в случае возможного прекращения огня.

Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранцияПольша
 
 
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